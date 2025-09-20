Η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ελίνα Τζένγκο, και μέλος της Team Future της bwin, έδωσε μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος για να μπει στη ζώνη των μεταλλίων στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να φτάσει στα φετινά υψηλά της επίπεδα και να ανέβει στο βάθρο.

Την έκπληξη έκανε η Γιουλέισι Ανγκούλο, με την 24χρονη αθλήτρια του Εκουαδόρ να καταγράφει ρεκόρ στη χώρα της και με βολή στα 65.12μ. να κατακτά το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση! Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Λετονή, Ανέτε Σιέτινα, με την 6η της προσπάθεια και το 64.64μ., με την Αυστραλή, ΜακΚένζι Λιτλ να συμπληρώνει το βάθρο με ρίψη στα 63.58 μ.

Ο τελικός

Η Ελίνα Τζένγκο ξεκίνησε με μια ικανοποιητική προσπάθεια τον τελικό, με την πρώτη ρίψη της να φτάνει στα 62,72μ., επίδοση που την έφερε στη 2η θέση, πίσω μόνο από την Αυστραλή, ΜακΚένζι Λίτλ που είχε βολή στα 63,58 μέτρα.

Στη δεύτερη βολή των αθλητριών, η 23χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν μπόρεσε να βελτιώσει την επίδοσή της, μένοντας στα 61,45μ., την ώρα όπου είδε την Τζουλέισι Ανγκούλο να κάνει εθνικό ρεκόρ Εκουαδόρ με μια τρομερή βολή στα 65,12μ. να ανεβαίνει στην κορυφή, αλλά και την Νοτιοαφρικάνα, Τζο-Ανε Ντε Πλέσις, να καταγράφει 63,06μ., αφήνοντας έτσι την Ελίνα στην τέταρτη θέση.

Στην τρίτη και τελευταία προσπάθεια των 12 αθλητριών, η πρωταθλήτρια τηςTeam Future της bwin δεν μπόρεσε να δώσει το απαραίτητο ύψος στο ακόντιό της, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη φάση του τελικού με μια χαμηλή ρίψη στα 58,38 μέτρα, δείχνοντας προβληματισμένη αφού ξέρει ότι μπορούσε πολύ καλύτερα. Στην τελευταία βολή, η Σέρβα, Αντριάνα Βιλάγκος, που είχε την κορυφαία επίδοση στα προκριματικά με 66,06μ., έγραψε 60 μέτρα και μπήκε τελευταία στιγμή στη 10άδα που συνέχιζε στην 4η βολή. Εκτός τελικού έμειναν η Πολωνή, Γκλούγκλα και η Κολομβιανή, Μπάριος.

Με τον τελικό να μπαίνει στην τέταρτη βολή, δεν άλλαξαν πολλά, για να ακολουθήσει η πέμπτη ρίψη, εκεί όπου λίγο η κούραση λίγο το άγχος δεν επέτρεψαν στις αθλήτριες να καταγράψουν υψηλές επιδόσεις. Η Τζένγκο είδε τη βολή της να παίρνει μεγάλο ύψος και καθόλου καλή κλίση, βγάζοντάς την άκυρη. Η μόνη που ξεχώρισε σε αυτό το κομμάτι του αγώνα ήταν η Ανέτε Σιέτινα, που από τη 10η θέση, ούσα με την πλάτη στον... τοίχο, έριξε το ακόντιο στο 63.35μ. και η Λετονή «εκτοξεύτηκε» στην 3η θέση, ρίχνοντας την Ελίνα στην 5η θέση.

Στην έκτη και τελευταία βολή, η Τζένγκο δεν μπόρεσε να βγάλει τη μεγάλη βολή που ήθελε και να πιάσει τις υψηλές φετινές της επιδόσης, ολοκληρώνοντας τελικώς τον τελικό στην 5η θέση.

Η τελική κατάταξη:

