Τα πάνω-κάτω ήρθαν στις κατατακτήριες δοκιμές του Γκραν Πρι στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Σάινθ εκμεταλλεύτηκε κάθε δώρο αλλά και κάθε συνθήκη που δημιουργήθηκε στην… στενή και συνάμα ολισθηρή, λόγω της βροχής, πίστα του Μπακού και ήταν αγκαλιά με την pole position. Ωστόσο, ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την τελευταία από τις έξι κόκκινες σημαίες, αλλά και τη μαλακή γόμα στα ελαστικά του για να «κλέψει» την πρωτιά.

Κάπως έτσι, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Racing θα εκκινήσει από την πρώτη θέση και δίπλα του ο Σάινθ, με την πρώτη δεκάδα να αποτελεί ένα σενάριο βγαλμένο από την πιο… νοσηρή φαντασία.

Διότι οι Λόσον, Αντονέλι βρίσκονται στη 2η σειρά της εκκίνησης, ενώ ακολουθούν από το 5 και κάτω οι Ράσελ, Τσουνόντα, Νόρις, Χατζάρ και οι Πιάστρι, Λεκλέρ που δεν έκαναν χρόνο καθώς είχαν φύγει στον τοίχο νωρίτερα…

Οι κατατακτήριες στο Αζερμπαϊτζάν ήταν ανατρεπτικές από την αρχή ως το φινάλε, με αποτέλεσμα να έχουμε… ρεκόρ σε δοκιμαστικά με έξι κόκκινες σημαίες. Έξι ατυχήματα συνολικά με την πίστα να θυμίζει συγκρουόμενα σε λούνα παρκ, μια διαδικασία που κράτησε πάνω από δύο ώρες και με τη βροχή να πέφτει καταρρακτωδώς.

Στο Q1 οι Κολαπίντο, Χούλκενμπεργκ, Άλμπον αποχώρησαν, ενώ ο Μπέρμαν στο Q2. Εκεί όπου ο Χάμιλτον πήγαινε για γύρο που θα τον έβαζε στη 10άδα, αλλά ο Λεκλέρ έφυγε προσωρινά εκτός πίστας, η κίτρινη σημαία σηκώθηκε και… μηδένισε τον teammate του, αφήνοντάς τον εκτός!

Όταν ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο, ο Λεκλέρ και ο Πιάστρι έφυγαν ο ένας μετά τον άλλον στον τοίχο. Άλλες δύο κόκκινες σημαίες, μεγάλη καθυστέρηση και με τον Σάινθ να έχει τον ταχύτερο γύρο, όντας αγκαλιά με την πρωτιά. Ωστόσο, ο Φερστάπεν επέλεξε να βάλει μαλακή γόμα και δικαιώθηκε, κλέβοντας την pole position στο Μπακού.



