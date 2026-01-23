Ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, δήλωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κερδίσει την υποστήριξη των μετόχων της Warner Bros Discovery σχετικά με την προσφορά ύψους 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η ανταγωνιστική προσφορά της Paramount «δεν πείθει», σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Σε συνέντευξή του στους FT, ο Πίτερς ανέφερε ότι μόνο ένας «πολύ μικρός» αριθμός μετόχων της WBD είχε ταχθεί υπέρ της «αντίπαλης» προσφοράς από την Paramount, ύψους 108 δισ. δολαρίων, για το σύνολο της εταιρείας.

Οι Netflix, Warner Brothers και Paramount Skydance δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Πίτερς δήλωσε ότι η αναθεωρημένη προσφορά είχε «μεγαλύτερη βεβαιότητα ολοκλήρωσης» σε σύγκριση με την πρόταση της Paramount, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει με δανεισμό 55 δισ. δολαρίων, και υπογράμμισε την ισχύ του ισολογισμού του Netflix, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros απέρριψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια τροποποιημένη προσφορά της Paramount, η οποία περιλάμβανε 40 δισεκατομμύρια δολάρια από ίδια κεφάλαια, με προσωπική εγγύηση από τον Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle και πατέρα του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον.

«Χωρίς την ανεξάρτητη χρηματοδότηση του Λάρι Έλισον, δεν θα υπήρχε καμία απολύτως πιθανότητα να καταφέρει η Paramount να φέρει εις πέρας αυτή τη συμφωνία», δήλωσε ο Πίτερς στους FT.

Η Paramount Skydance παρέτεινε την Πέμπτη την προθεσμία της προσφοράς της για τη Warner Bros Discovery έως τις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό συνέβη λίγο αφότου η Netflix αναθεώρησε την προσφορά των 82,7 δισ. δολαρίων, μετατρέποντάς την εξ ολοκλήρου σε μετρητά, με την ελπίδα να επισπεύσει το κλείσιμο της συμφωνίας και να παρέχει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στους επενδυτές που ανησυχούσαν για την προηγούμενη πρόταση, η οποία συνδύαζε μετοχές και μετρητά.

Πηγή: skai.gr

