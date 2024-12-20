Ο Ματίας Λεσόρ μπαίνει σήμερα, Παρασκευή, στο χειρουργείο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη στο ματς με την Μπασκόνια.

Μετά τον απεικονιστικό έλεγχο, στον οποίο υποβλήθηκε ο Γάλλος σέντερ και διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα περόνης, οι λεπτομερέστερες εξετάσεις οδήγησαν το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού AKTOR στην απόφαση να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο 29χρονος.

Η επέμβαση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό και το ακριβές διάστημα της απουσίας του, αν και σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης μένει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι σέντερ των πρωταθλητών Ευρώπης γλίτωσε τα... χειρότερα, καθώς δεν πειράχθηκε η κνήμη ή κάποιος σύνδεσμος.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη υποχρεώνει τον Παναθηναϊκό AKTOR να βγει άμεσα στην αγορά, προκειμένου να καλύψει το κενό που προκύπτει στη θέση «5», αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο χρόνος, πάντως, δεν είναι με το μέρος των πρωταθλητών Ευρώπης, καθώς για να επιλέξουν έναν παίκτη που γνωρίζει τη Euroleague και αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχουν περιθώριο μέχρι το απόγευμα των Χριστουγέννων (25/12).

Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. αν επιλέξουν από ΝΒΑ ή EuroCup) έχουν περιθώριο μέχρι τα πλέι οφ της Euroleague.

Πηγή: skai.gr

