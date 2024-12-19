Αταμάν: Η πρώτη εικόνα είναι ότι ο Λεσόρ έχει σπάσει το πόδι του

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε εμφατική νίκη με 104-69 επί της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ για τη 17η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, όμως άπαντες στην ομάδα ανησυχούν για τον σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, ανέφερε ότι η πρώτη εικόνα από τον τραυματισμό του Γάλλου σέντερ είναι ότι έχει σπάσει το πόδι του.

«Δεν έχουμε να γιορτάσουμε κάτι, πολύ κακή τύχη με τον Ματίας, η πρώτη εικόνα είναι ότι έσπασε το πόδι του. Η ομάδα ήταν σοκαρισμένη, ενώ υπήρξε και η δεκάλεπτη διακοπή, λόγω ενός ανθρώπου που είχε προβλήματα υγείας στην κερκίδα. Ελπίζω να είναι καλά, τόσο ο κόσμος, όσο και ο Λεσόρ. Σήμερα παίξαμε καλά και κερδίσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

