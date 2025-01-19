Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και κυρίως από τη νίκη επί της ΑΕΚ παρουσιάστηκε ο Ρουί Βιτόρια. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε μετά το τέλος του ματς τα στοιχεία που έφεραν την επικράτηση της ομάδας του, ιδίως μετά από ένα ακόμη ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μεταξύ άλλων ο Βιτόρια τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία να ξεκουραστεί ενόψει του ντέρμπι αιωνίων και θα είναι έτοιμος για τη συγκεκριμένη πρόκληση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες. Ικανοποιημένος, ερχόμασταν από ντέρμπι που ξοδέψαμε πολύ μεγάλη ενέργεια και έπρεπε να δούμε πως θα διαχειριστούμε τους ποδοσφαιριστές.

Οι παίκτες μου ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά, σε ένα δύσκολο παιχνίδι όπου ο ένας προσπαθούσε να εξουδετερώσει τα όπλα του αντιπάλου και να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του παρουσιαζόντουσαν.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο ποιος το ήθελε περισσότερο και όχι τόσο στην τακτική. Σε τέτοια παιχνίδια είναι οι μονομαχίες και το πάθος αυτό που κάνει τη διαφορά.

Ήμασταν αρκετά καλοί στην άμυνα, προσπαθήσαμε να κάνουμε φάσεις, το καταφέραμε, σκοράραμε, βάλαμε άλλους τρεις βαθμούς και αυτό είναι το σημαντικό που κρατάμε.

Σημασία είχε για εμάς η νίκη για να ανέβουμε στη βαθμολογία, έχουμε μια εβδομάδα για να ξεκουραστούμε, ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι όπως και το σημερινό. Θα είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη πρόκληση με τον Ολυμπιακό».

