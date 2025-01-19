Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την ΑΕΚ στο μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και την προσπέρασε στη βαθμολογία, αφήνοντάς την στο -6 από την κορυφή και συνεχίζοντας εκείνος το κυνήγι του πρωτοπόρου Ολυμπιακού, μία εβδομάδα πριν τη μεταξύ τους μάχη στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι «πράσινοι» βρίσκονται, πλέον, στη 2η θέση, και πάλι στο -4 από τους «ερυθρόλευκους», που νωρίτερα, θυμίζουμε, πέρασαν από το Περιστέρι, επικρατώντας 2-1 του Ατρόμητου με ήρωα Τζολάκη.

Στο άλλο ντέρμπι της αγωνιστικής, εξάλλου, της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0, με τους πρωταθλητές να μένουν πια στο -9 από την κορυφή.

Η βαθμολογία:

