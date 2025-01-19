Superleague: Νικητής του αθηναϊκού ντέρμπι ο Παναθηναϊκός, 1-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ

Καταφέρνοντας ν' αποφύγει τους κινδύνους και κάνοντας την ΑΕΚ να καταλάβει ότι δεν θα έβρισκε χώρους για να γίνει απειλητική, ο Παναθηναϊκός εκτέλεσε άψογα το πλάνο των αμυντικών του καθηκόντων.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μοναδική κλασσική ευκαιρία της «Ένωσης» για γκολ ήρθε στο 90'+2', στη μοναδική στιγμή που ο Πάλμερ - Μπράουν έχασε το μαρκάρισμά του και ο Λαμέλα με κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι.

Με την εξυπνάδα του Πελίστρι, την εκμετάλλευση του λάθους του Γιόνσον, το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Ιωαννίδη και την αντοχή στο σχέδιο που εφάρμοσε ο Ρουί Βιτόρια για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο ντέρμπι, το «τριφύλλι» επέστρεψε στις νίκες με το τελικό 1-0. Οι τρεις βαθμοί επέτρεψαν στους «πράσινους» να προσπεράσουν την ΑΕΚ στη βαθμολογία και να ξαναβρεθούν στο -4 από τον Ολυμπιακό που αρκετές ώρες νωρίτερα είχε περάσει από το Περιστέρι με το 2-1 επί του Ατρόμητου, με απόκρουση πέναλτι του Τζολάκη στις καθυστερήσεις.

Πλέον, οι «αιώνιοι» θα τα τα πουν ξανά - μετά το πρόσφατο ραντεβού τους για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson - την προσεχή Κυριακή στο Φάληρο...

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ρουί Βιτόρια αποφάσισε να δώσει στον Πελίστρι φανέλα βασικού για τις πτέρυγες της επίθεσης, ξεκινώντας από τον Ντραγκόφσκι στα γκολπόστ μετά τη μείωση της ποινής του. Ο Πάλμερ Μπράουν βρέθηκε μαζί με τον Ίνγκασον στα στόπερ, με τον Γέντβαϊ τελικά να μένει εκτός, ενώ, στα άκρα της άμυνας ήταν οι Βαγιαννίδης και Μλαντένοβιτς. Ο Αράο με τον Μαξίμοβιτς και τον Μπακασέτα ήταν στα χαφ, ενώ, ο Ιωαννίδης, πέρα από τον Πελίστρι, πλαισιώθηκε στην επίθεση και από τον Τζούρισιτς.

Ο Ματίας Αλμέιδα μπορούσε να υπολογίζει στον Βίντα για την άμυνα και κάπως έτσι οι υπόλοιποι 11 ήταν λίγο – πολύ αναμενόμενοι για την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Ο Μήτογλου ήταν ο δεύτερος στόπερ, ο Ρότα δεξιά, ο Χατζισαφί αριστερά και ο Στρακόσια στα γκολπόστ. Γιόνσον, Πινέδα και Περέιρα ήταν στη μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά οι Λιβάι, Λαμέλα και Μαρσιάλ.

Το ματς:

Με υπομονή… τακτικής από πλευράς Παναθηναϊκού, με κατοχή για την ΑΕΚ, αλλά και με αρκετά σφυρίγματα από τον Εσκάς που ήδη από τα πρώτα λεπτά είχε «κιτρινίσει» τους Τζούρισιτς και Πάλμερ – Μπράουν για τους «πράσινους». Η αλήθεια είναι πως το ντέρμπι άρχισε ν’ αποκτά ρυθμό και να παρουσιάζει κάτι αξιόλογο από το γκολ του Ιωαννίδη κι έπειτα, στο 28ο λεπτό. Μέχρι τότε, η «Ένωση» δεν έβρισκε τρόπους να βρεθεί σε θέσεις που θα μπορούσε να γίνει απειλητική, ενώ, ο Παναθηναϊκός επέλεγε τους διαδρόμους που θα τον οδηγούσαν όσο το δυνατόν πιο άμεσα και κάθετα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας.

Το γκολ του «τριφυλλιού» προήλθε από γύρισμα του Γιόνσον προς τον τερματοφύλακά του, τον Πελίστρι να το εκμεταλλεύεται και να κερδίζει το πέναλτι από τον πορτιέρε της ΑΕΚ για το 1-0 που έγινε από τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη. Η ένταση του Αράο στα χαφ, η αποτελεσματικότητα του Πάλμερ – Μπράουν στις στιγμές που έπρεπε απλά ν’ απομακρύνει τους κινδύνους και ένα συρτό σουτ του Βαγιαννίδη στο 41’ που απομάκρυνε ο Στρακόσια, ήταν άξια αναφοράς. Οι παίκτες του Αλμέιδα, παρά και τα αρκετά κόρνερ που κέρδισαν, δεν προκάλεσαν κάποια σημαντική ενέργεια του Ντραγκόφσκι.

Η ΑΕΚ είχε την κατοχή και τις προσπάθειες ξανά στο δεύτερο μέρος, αλλά πότε οι επιλογές ήταν κακές και πότε ο Πάλμερ – Μπράουν κυρίως, αλλά και οι υπόλοιποι «πράσινοι» αμυντικά, τερμάτιζαν κάθε φιλοδοξία των φιλοξενούμενων να φτάσουν σε επικίνδυνα σημεία για γκολ. Από πλευράς Παναθηναϊκού ο Ρουί Βιτόρια κατάλαβε νωρίς ότι έπρεπε να φρεσκάρει τον άξονα και τις πτέρυγες με Τσέριν και Τετέ να περνούν στο ματς, αλλά τα τρεξίματα του Ιωαννίδη και του Πελίστρι ξεχώριζαν. Μάλιστα, ο Έλληνας captain του Παναθηναϊκού στο 69ο λεπτό εκμεταλλεύτηκε κακή απομάκρυνση του Σιμάνσκι και διεκδίκηση με τον Ρότα για να σκοράρει εκ νέου, αλλά υπήρχε χέρι στη φάση και το γκολ δεν μέτρησε.

Η ΑΕΚ πίεσε μέχρι το τέλος και η μοναδική κλασσική της στιγμή ήταν τέτοια που θα μπορούσε ν’ αλλάξει το αποτέλεσμα. Στο 90’+2’ ο Λαμέλα ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Πάλμερ – Μπράουν και πήρε την κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα άουτ για να διατηρηθεί το 1-0.

MVP: Θα μπορούσε να είναι ο Ιωαννίδης λόγω του γκολ και λόγω της προσπάθειας στο τέρμα που δεν μέτρησε. Θα μπορούσε να είναι ο Πελίστρι για τα τρεξίματά του, την πυγμή που έβγαλε στο χορτάρι, αλλά και το κερδισμένο πέναλτι. Θα μπορούσε και ο Βαγιαννίδης που έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ωστόσο, ίσως λίγο περισσότερο απ’ όλους να είναι MVP ο Πάλμερ – Μπράουν που έκανε ολόσωστη εμφάνιση στα μετόπισθεν και απομάκρυνε κάθε κίνδυνο για τα καρέ του Ντραγκόφσκι.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Εσπέν Εσκάς σταμάτησε αρκετά το παιχνίδι στο πρώτο κομμάτι του, έβγαλε από νωρίς κάρτες σε Τζούρισιτς και Πάλμερ – Μπράουν για να δείξει ότι ήθελε να ελέγχει απόλυτα το ματς και απασχόλησε αμφότερες τις πλευρές. Η ΑΕΚ «φώναξε» για τη φάση με τον Βίντα και τον Ντραγκόφσκι, οι «πράσινοι» για ένα μαρκάρισμα του Γιόνσον με την τάπα στον Ιωαννίδη που δεν υποδείχθηκε απολύτως τίποτα. Ορθά ο Χάγκεν ως VAR είπε στον Εσκάς να πάει στο on-field review στο 70’ για να δει το γκολ του Ιωαννίδη και να το ακυρώσει για χέρι.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας (61’ Τσέριν), Πελίστρι (85’ Μαντσίνι), Τζούρισιτς (61’ Τετέ), Ιωαννίδης (80’ Γερεμέγεφ)

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Χατζισαφί (74’ Κοϊτά), Μήτογλου (46’ Σιμάνσκι), Βίντα, Γιόνσον (80’ Λιούμπισιτς), Πινέδα, Περέιρα, Λαμέλα, Λιβάι (74’ Φερνάντες), Μαρσιάλ (80’ Πιερό)

