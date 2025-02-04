Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται για μία ακόμα φορά αύριο, με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, ο Ρούι Βιτόρια μίλησε στην Cosmote TV και μεταξύ άλλων, εκτίμησε πως οι δύο ομάδες δεν μπορούν να εκπλήξουν η μία την άλλη μετά από τόσες συναντήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ενώ είπε χαρακτηριστικά πως «περισσότερο και από παίκτες, χρειαζόμαστε άντρες. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι θα μπουν, θα καταλάβουν την κρισιμότητα του παιχνιδιού, θα αντιληφθούν πως θα πρέπει να παίξουν δυνατά, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος και ανταγωνιστικότητα».

Αναλυτικά:

Τρίτο ντέρμπι σε μικρό χρονικό διάστημα. Mπορεί κάποια ομάδα να εκπλήξει την άλλη;

«Δεν μπορούν να υπάρξουν εκπλήξεις, για δύο ομάδες που παίζουν τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι μέσα σε λίγες ημέρες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας, αλλά και αυτός μας γνωρίζει αρκετά καλά. Μιλάμε για δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες σέβονται η μία την άλλη.

Γνωρίζουν η μία την αξία της άλλης και θεωρώ πως σε τέτοιου τύπου παιχνίδια, γιατί είναι το πιο καθοριστικό ματς από αυτά που έχουμε παίξει μέχρι στιγμής, που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου, θα υπάρχουν πολλές μονομαχίες, θα είναι ένα δυνατό παιχνίδι με πολύ μεγάλο πάθος και αποφασιστικότητα.

Θεωρώ πως τη διαφορά μπορεί να κάνει είτε η ατομική ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών, είτε οι εμπνεύσεις και οι εξάρσεις που μπορεί να έχουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στις επικίνδυνες ζώνες του αντιπάλου».

Τι θα θέλατε να βελτιώσει η ομάδα συγκριτικά με το προηγούμενο ματς στο Καραϊσκάκης;

«Από τη δική μας την πλευρά, πιστεύουμε πολύ στην ομάδα μας. Δεν έχουμε πρόβλημα να πούμε πως και ο αντίπαλος είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη. Αυτό που θα χρειαστούμε να έχουμε στον αυριανό αγώνα, είναι πειθαρχία όσον αφορά το τακτικό μας κομμάτι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και συμπαγείς αμυντικά.

Στο επιθετικό μας κομμάτι, πρέπει να αναγνωρίσουμε πάρα πολύ καλά τις ζώνες τις οποίες θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Το πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους κενούς χώρους και να αποκτήσουμε πλεονέκτημα την κατάλληλη στιγμή. Θεωρώ πως θα χρειαστούμε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών μας.

Θα έλεγα πως στον αγώνα περισσότερο και από παίκτες, χρειαζόμαστε άντρες. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι θα μπουν, θα καταλάβουν την κρισιμότητα του παιχνιδιού, θα αντιληφθούν πως θα πρέπει να παίξουν δυνατά, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος και ανταγωνιστικότητα. Κι αυτό διότι τέτοιου είδους παιχνίδια συνήθως είναι ισορροπημένα, προκύπτουν λίγες ευκαιρίες. Οπότε η αποτελεσματικότητα σ’ αυτές τις λίγες ευκαιρίες που θα σου δοθούν, είναι αυτές που θα κρίνουν το παιχνίδι».

