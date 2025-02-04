BCL: Η ΑΕΚ 93-86 τη Ντερτόνα - «Βλέπει» πρόκριση στους «8»

Ένα βήμα ακόμα πιο κοντά στον μεγάλο στόχο της πρόκρισης στα playoffs της Basketaball Champions League, βρίσκεται η ΑΕΚ Betsson BC.

Μετά την εμφατική νίκη επί του Προμηθέα στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων των «16» του BCL, η «Ένωση» έκανε το «2 στα 2» απόψε το βράδυ επί της Ντερτόνα με σκορ 93-86 στη «Sunel Arena» και πλέον ονειρεύεται με αξιώσεις την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης!

Σε ένα παιχνίδι με αρκετές εναλλαγές στο σκορ, δυνατές μονομαχίες και πολλές συγκινήσεις, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκε στο πρόσωπο του Πρέντις Χαμπ τον ήρωα που έψαχνε, με τον Αμερικανό γκαρντ να ολοκληρώνει το ματς με 30 πόντους, αλλά και ένα μεγάλο τρίποντο στα 19'' που έκρινε και το ροζ φύλλο αγώνα.

Από κοντά, κινήθηκαν οι Γκρέι (17π., 6ρ., 6κλ..), Γκόλντεν (10π., 6ρ.), αλλά και ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας που ολοκλήρωσε το ματς με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ, οι 12 εκ των οποίων ήρθαν στην τελευταία περίοδο.

Το ματς:

Εκρηκτικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ Betsson BC που χάρη στην οξυδέρκεια του Γκόλντεν σε άμυνα και επίθεση, τα καλάθια του Νετζήπογλου, αλλά και την πιεστική άμυνα πάνω στον Καμαγκατέ με τον Γκρέι, προηγήθηκε με 8-1 στο πρώτο δίλεπτο του ματς. Παρά το γρήγορο τάιμ άουτ της Ντερτόνα, ο ρυθμός του ματς δεν άλλαξε, με την «Ένωση» να κυριαρχεί απόλυτα στο παρκέ. Με τον Πρέντις Χαμπ να παίρνει... φωτιά και να πετυχαίνει δύο τρίποντα και ισάριθμα δίποντα, ελληνική ομάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο +10 και το 22-12 στο 7', ενώ λίγο αργότερα με γκολ-φάουλ του Κουζμίνσκας το σκορ πήγε στο 25-14. Στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, ο Γουίμς με έξι προσωπικούς πόντους μάζεψε τη διαφορά για τους φιλοξενούμενους για το 27-20 του δεκαλέπτου.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές της δεύτερης περιόδου, εκεί όπου οι Ιταλοί με ένα γρήγορο ξέσπασμα στην επίθεσή τους, γύρισαν τον διακόπτη και έφεραν το ματς στα μέτρα τους. Με δύο καρφώματα, αλλά και πέντε τρίποντα, προηγήθηκαν με +5 για το 36-31 στο 14'. Και ενώ το μομέντουμ έδειχνε να είχε αλλάξει, η είσοδο του εκπληκτικού Χαμπ άλλαξε άρδην την εικόνα του ματς. Ο Αμερικανός γκαρντ με εννέα προσωπικούς πόντου έβαλε εκ νέου μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ (40-38) στο 16', φτάνοντας συνολικά τους 19 πόντους! Έκτοτε, αμφότερες έχασαν αρκετά σουτ στο τελευταίο τρίλεπτο, με την Ντερτόνα να ήταν η κερδισμένη του ημιχρόνου, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με σκορ 44-42.

Με τους Γκρόχαμ και Γουιμς, η Ντερτόνα βρήκε εύκολα καλάθια στις αρχές της τρίτης περιόδου και προηγήθηκε με 49-44 στο 22'. Σε εκείνο το σημείο, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και στις δύο άκρες του παρκέ. Με τους Γκόλντεν και Μπράις «ροκάνισαν» τη διαφορά στο 50-51, με τους Γκρέι και Χαμπ να βγαίνουν μπροστά και με 4 και 6 πόντους αντίστοιχα, να οδηγούν την ΑΕΚ στο +6 και το 60-54 στο 26'! Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε δια χειρός του Γουίμς που με δύο τρίποντα έφερε το ματς στα ίσα (60-60) ένα λεπτό αργότερα, με τους Γκρέι, Χέιλ και Γκόρχαμ να διαμορφώνουν το 65-63 του δεκαλέπτου.

Το... θρίλερ συνεχίστηκε και στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου στις αρχές του δεκαλέπτου, οι Βιτάλ και Ντενέγκρι με ένα γρήγορο 5-0 σερί έκαναν το 68-65, για να έρθουν οι Κουζμίνσκας, Κουζέλογλου και Χέιλ και με ένα δικό τους αναπάντητο σερί 6 πόντων να γράψουν το 71-68 στο 33'. Με τον Λιθουανό φόργουορντ να συνεχίζει στη... ζώνη του λυκόφωτος και να πετυχαίνει ακόμα επτά πόντους, η «Ένωση» προηγήθηκε με +6 για το 78-72 στο 35'. Η Ντερτόνα μείωσε στο καλάθι (78-76) ένα λεπτό μετά. Στη συνέχεια, το ματς πήγε πόντο-πόντο με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν τρεις φορές, προτού ο Μπράις με δίποντο στο 39', ο Κουζμίνσκας με βολές λίγο αργότερα, αλλά και ο Χαμπ με τρίποντα στα 19'' πριν το φινάλε, χαρίζουν την νίκη στην ΑΕΚ με το τελικό 93-86!

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 42-44, 65-63, 93-86.

