Σφραγίζεται το ζευγάρι του τελικού του Allwyn Final 8! Ο Ηρακλής έρχεται αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στα «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου (20:00, ΕΡΤ 2, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου. Νωρίτερα (17:00), υπενθυμίζουμε, το Μαρούσι και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν το πρώτο εισιτήριο στον τελικό.

Οι Θεσσαλονικείς, μετά από τρία χρόνια υπομονής στην Elite League, έχουν επανέλθει δυναμικά και διεκδικούν τη δική τους θέση στην οκτάδα του πρωταθλήματος, ενώ έχουν δοκιμάσει την προοπτική της ευρωπαϊκής λίγκας ENBL (European North Basketball League), όπου πέρασαν στη δεύτερη φάση με μόλις μία ήττα σε οκτώ αγώνες.

Στο Allwyn Final 8 έφτασαν μέσα από τα play in, όπου κατέβαλαν με 80-76 τον Κολοσσό στο «Ιβανώφειο», ενώ ξεκίνησαν εντυπωσιακά τις υποχρεώσεις τους σε αυτό, καθώς σάρωσαν 93-65 τη Μύκονο Betsson στον τρίτο προημιτελικό και εξασφάλισαν το μεγάλο «ραντεβού» με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας πάντως ότι πλέον χρειάζονται μία μεγάλη υπέρβαση.

Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει έρθει στη διοργάνωση ως ο Κυπελλούχος και θέλει να διατηρήσει τα «σκήπτρα», που ανέκτησε στο θεσμό την περσινή χρονιά, στο ίδιο γήπεδο. Οι «πράσινοι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Allwyn Final 8, μετρώντας ρεκόρ 11-1 στο φινάλε του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, καταταγέντες στη δεύτερη θέση, εκεί όπου βρίσκονται και τώρα με ρεκόρ 15-3, ενώ δίνουν και τη δική τους «μάχη» για την καλύτερη δυνατή κατάταξη στην Ευρωλίγκα.

Στον χθεσινό προημιτελικό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πέρασε εμφατικά (101-71) από το εμπόδιο του ΠΑΟΚ με θετικότατο ντεμπούτο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, επιθυμώντας να κάνει το ίδιο και απέναντι στην έτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να στραφεί στον μεγάλο τελικό και στη διεκδίκηση του τίτλου. Αγωνιστικά, εκτός παραμένει μόνο ο Ματίας Λεσόρ, ενώ μένει να φανεί ποιους ξένους δεν θα χρησιμοποιήσει ο Τούρκος τεχνικός. Απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά», αυτοί ήταν οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς.

Στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη Stoiximan GBL, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 97-82 επί του Ηρακλή στο Telekom Center Athens.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας

Προημιτελικά

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 81-67

Ηρακλής – Μύκονος Betsson 93-65

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – ΠΑΟΚ 101-71

Ημιτελικοί

19/2, 17:00 Μαρούσι – Ολυμπιακός

19/2, 20:00 Ηρακλής - Παναθηναϊκός

Τελικός

21/2, 20:00 Νικητής Α – Νικητής Β

