Παναθηναϊκός: Βγάζει αποστολή για Βέρνη

Την ώρα που οι επαφές για προπονητή συνεχίζονται, ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει μετά το 1-1 απέναντι στον Ολυμπιακό. Την προσεχή Πέμπτη οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Γιουνγκ Μπόις στην Ελβετία (22:00) στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League.

Η εν Ελλάδι προετοιμασία της ομάδας για το παιχνίδι αυτό ολοκληρώνεται σήμερα, με τον Χρήστο Κόντη να επιλέγει και την αποστολή που θα πετάξει για τη Βέρνη. Δεδομένη είναι η απουσία του Φακούντο Πελίστρι, που μετά τη θλάση που υπέστη θα χάσει και τα παιχνίδια με Παναιτωλικό και Γκόου Αχέντ Ιγκλς που ακολουθούν.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Γεντβάι, Μαντσίνι, Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ, κάτι που περιορίζει τις επιλογές σε συγκεκριμένες θέσεις.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» θα διαπιστώσει την κατάσταση των παικτών του μετά το απαιτητικό από άποψη δυνάμεων ντέρμπι της Κυριακής, καθώς το προσεχές παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα πως διεξάγεται σε τεχνητό χλοοτάπητα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ένα πρόγραμμα-«βουνό» μέχρι και τη διακοπή, καθώς έχει δώσει μόνο το πρώτο από τα πέντε ματς που θα κληθεί να αγωνιστεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

