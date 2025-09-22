Στον Λουίς Ενρίκε το βραβείο κορυφαίου προπονητή της χρονιάς

Λουίς Ενρίκε ο κορυφαίος προπονητής για το 2025!

Ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος έγραψε ιστορία οδηγώντας την Παρί Σεν Ζερμέν μέχρι την κατάκτηση του περσινού Champions League και τον θρίαμβο του treble, ψηφίστηκε ως ο καλύτερος στη λαμπρή τελετή που διεξάγεται στο Παρίσι για την απονομή της Χρυσής Μπάλας.

«Είναι πολύ ωραίο να παίρνεις ένα βραβείο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχεις την αναγνώριση των φιλάθλων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λουίς Ενρίκε μέσω βίντεο, αφού απουσιάζει από την εκδήλωση λόγω της αναμέτρησης της ομάδας του με τη Μαρσέιγ.

Kόντε (Νάπολι), Χάνσι Φλικ (Μπαρτσελόνα), Εντσο Μαρέσκα (Τσέλσι) και Αρνε Σλοτ (Λίβερπουλ) ήταν οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το βραβείο που φέρει το όνομα του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

Το βραβείο για την καλύτερη γυναίκα προπονητή, πήρε η Σαρίνα Βίγκμαν, τεχνικός της εθνικής Αγγλίας, την οποία οδήγησε μέχρι την κατάκτηση του φετινού EURO!

