Αφού έβαλε τέλος και στη... φαγούρα όλων των ετών για το ευρωπαϊκό τρόπαιο που ήθελε σαν τρελός ο Νασέρ Αλ - Κελαΐφι, η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2024-2025.

Όχι μονάχα για τους τίτλους που πανηγύρισε και για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, αλλά πολύ περισσότερο και για τον τρόπο παιχνιδιού και το φοβερό ποδόσφαιρο που παρουσίασε το σύνολο του Λουίς Ενρίκε.

Κι ας χάθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων από την εντυπωσιακή Τσέλσι, η Παρί είναι πέρα ως πέρα η κορυφαία ομάδα και της έδωσε αυτό τον τίτλο το France Football στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι.





