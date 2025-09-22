Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Παρί καθαρά και ξάστερα είναι η κορυφαία ομάδα για το 2025!

Η Παρί Σεν Ζερμέν σάρωσε τους τίτλους, κατάφερε ν' αναρριχηθεί και στην κορυφή της Ευρώπης και αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα του 2025 από το France Football στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Η Παρί καθαρά και ξάστερα είναι η κορυφαία ομάδα για το 2025!

Αφού έβαλε τέλος και στη... φαγούρα όλων των ετών για το ευρωπαϊκό τρόπαιο που ήθελε σαν τρελός ο Νασέρ Αλ - Κελαΐφι, η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε η κορυφαία ομάδα της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2024-2025.

Όχι μονάχα για τους τίτλους που πανηγύρισε και για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης, αλλά πολύ περισσότερο και για τον τρόπο παιχνιδιού και το φοβερό ποδόσφαιρο που παρουσίασε το σύνολο του Λουίς Ενρίκε.

Κι ας χάθηκε το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων από την εντυπωσιακή Τσέλσι, η Παρί είναι πέρα ως πέρα η κορυφαία ομάδα και της έδωσε αυτό τον τίτλο το France Football στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι.


 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παρί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark