Κορυφαίος για το 2025 ο Ντεμπελέ: Ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν πήρε τη Χρυσή Μπάλα

Ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός έκανε μια μαγική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, και κατέκτησε το πολυπόθητο βραβείο της Χρυσής Μπάλας.

Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής που διεξήχθη στο Παρίσι, ο Ροναλντίνιο παρέδωσε το βραβείο στον Ντεμπελέ, ο οποίος άφησε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας το παιδί-θαύμα της Μπαρτσελόνα, Λαμίν Γιαμάλ.



Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-25 ο Ντεμπελέ είχε 35 γκολ σε 53 παιχνίδια, μοιράζοντας παράλληλα και 16 ασίστ!

Αναλυτικά η πρώτη 30άδα στη Χρυσή Μπάλα



1. Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

2. Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα)

3. Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

4. Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ)

5. Ραφίνια (Μπαρτσελόνα)

6. Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν)

7. Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)

8. Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι)

9. Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν)

10. Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

11. Πέδρι (Μπαρτσελόνα)

12. Κβίτσα Κβαρατσχέλια (Παρί Σεν Ζερμέν)

13. Χάρι Κέιν (Μπάγερν Μονάχου)

14. Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν)

15. Βίκτορ Γιόκερες (Σπόρτινγκ/Άρσεναλ)

16. Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης)

17. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Μπαρτσελόνα)

18. Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (Νάπολι)

19. Ζοάο Νέβες (Παρί Σεν Ζερμέν)

20. Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ)

21. Σερχού Γκιρασί (Ντόρτμουντ)

22. Αλέξις Μακ Άλιστερ (Λίβερπουλ)

23. Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης)

24. Φαμπιάν Ρουίθ (Παρί Σεν Ζερμέν)

25. Ντένζελ Ντάμφρις (Ίντερ)

26. Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

27. Ντέκλαν Ράις (Άρσεναλ)

28. Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

29. Φλόριαν Βιρτζ (Λεβερκούζεν/Λίβερπουλ)

30. Μάικλ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου)



Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας από το 1956 μέχρι σήμερα:



• 1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

• 1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

• 1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

• 1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

• 1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

• 1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

• 1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

• 1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

• 1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

• 1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

• 1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

• 1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

• 1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

• 1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

• 1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

• 1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

• 1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

• 1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

• 1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

• 1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

• 1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

• 1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

• 1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

• 1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

• 1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

• 1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

• 1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

• 1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

• 1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

• 1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

• 1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

• 1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

• 1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

• 1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

• 1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

• 1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

• 1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

• 1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

• 1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

• 1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

• 1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

• 1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

• 1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

• 1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

• 2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

• 2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

• 2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

• 2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

• 2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

• 2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

• 2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

• 2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

• 2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

• 2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

• 2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

• 2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

• 2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

• 2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

• 2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

• 2020: –

• 2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

• 2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

• 2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

• 2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

• 2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί)

