Ευρωμπάσκετ: Οι 24 ομάδες που έκλεισαν μία θέση στη διοργάνωση

Οριστική σύνθεση έχει πλέον το Ευρωμπάσκετ του 2025! Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Κυριακής (23/02) για τα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, οριστικοποιήθηκαν πλέον οι 24 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε Κύπρο, Λετονία, Φινλανδία και Πολωνία στα τέλη Αυγούστου.
Συγκεκριμένα, τέσσερα εισιτήρια ήταν ακόμη «ανοιχτά», με Γερμανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία και Ισλανδία να τα «σφραγίζουν». Αντίθετα, Βουλγαρία και Ουγγαρία ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που αποκλείστηκαν, μένοντας εκτός της σπουδαίας διοργάνωσης ως τέταρτες στον εκάστοτε όμιλό τους.
Το Ευρωμπάσκετ θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου. Ο Α' όμιλος θα διεξαχθεί στη Ρίγα της Λετονίας, ο Β' όμιλος στο Τάμπερε της Φινλανδίας, ο Γ' όμιλος στη Λεμεσό της Κύπρου και ο Δ' όμιλος στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Η κλήρωση των ομίλων θα λάβει χώρα στις 27 Μαρτίου του 2025, στη Ρίγα της Λετονίας, την πόλη στην οποία θα διεξαχθούν και τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Ευρωμπάσκετ 2025:
Κύπρος (διοργανώτρια)
Φινλανδία (διοργανώτρια)
Πολωνία (διοργανώτρια)
Λετονία (διοργανώτρια)
Ελλάδα
Σλοβενία
Ισραήλ
Πορτογαλία
Ιταλία
Τουρκία
Βέλγιο
Ισπανία
Γαλλία
Βοσνία
Μ. Βρετανία
Τσεχία
Σερβία
Γεωργία
Εσθονία
Λιθουανία
Γερμανία
Σουηδία
Μαυροβούνιο
Ισλανδία
