Ευρωμπάσκετ: Οι 24 ομάδες που έκλεισαν μία θέση στη διοργάνωση

Οριστική σύνθεση έχει πλέον το Ευρωμπάσκετ του 2025! Μετά την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων της Κυριακής (23/02) για τα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, οριστικοποιήθηκαν πλέον οι 24 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε Κύπρο, Λετονία, Φινλανδία και Πολωνία στα τέλη Αυγούστου.



Συγκεκριμένα, τέσσερα εισιτήρια ήταν ακόμη «ανοιχτά», με Γερμανία, Μαυροβούνιο, Σουηδία και Ισλανδία να τα «σφραγίζουν». Αντίθετα, Βουλγαρία και Ουγγαρία ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που αποκλείστηκαν, μένοντας εκτός της σπουδαίας διοργάνωσης ως τέταρτες στον εκάστοτε όμιλό τους.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν στο Ευρωμπάσκετ 2025:

Το Ευρωμπάσκετ θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου. Ο Α' όμιλος θα διεξαχθεί στη, ο Β' όμιλος στο, ο Γ' όμιλος στηκαι ο Δ' όμιλος στοΗ κλήρωση των ομίλων θα λάβει χώρα στις, στη, την πόλη στην οποία θα διεξαχθούν και τα νοκ άουτ της διοργάνωσης.Κύπρος (διοργανώτρια)Φινλανδία (διοργανώτρια)Πολωνία (διοργανώτρια)Λετονία (διοργανώτρια)ΕλλάδαΣλοβενίαΙσραήλΠορτογαλίαΙταλίαΤουρκίαΒέλγιοΙσπανίαΓαλλίαΒοσνίαΜ. ΒρετανίαΤσεχίαΣερβίαΓεωργίαΕσθονίαΛιθουανίαΓερμανίαΣουηδίαΜαυροβούνιοΙσλανδία

