Άλωσε το Κάλιαρι και η Γιουβέντους και πήρε προβάδισμα για Champions League

Συνήλθε και πήρε μεγάλη νίκη η Γιουβέντους! Μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό στο Champions League, η ομάδα του Τιάγκο Μότα επικράτησε με σκορ 1-0 στην έδρα της Κάλιαρι για την 26η αγωνιστική της Serie A.



Κάπως έτσι, εκμεταλλεύτηκε τις «γκέλες» των Φιορεντίνα και Λάτσιο και έμεινε μόνη της στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος με 49 βαθμούς, παίρνοντας προβάδισμα στη μάχη για τα εισιτήρια του Champions League της επόμενης σεζόν, αν και απέχει 8 βαθμούς από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Το πανόραμα της 26ης αγωνιστικής:

Η επόμενη (27η) αγωνιστική

ήταν πολύ ανώτερη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και βρήκε γρήγορα το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Μετά από τραγικό λάθος του, που έχασε την μπάλα από τον, ο Σέρβος επιθετικός πέρασε τον αντίπαλο πορτιέρε και έγραψε το 0-1 στο 12ο λεπτό.Από εκεί και πέρα, το δεύτερο μέρος ήταν πιο ισορροπημένο, με τηνπάντως να μη βρίσκει κάποια μεγάλη ευκαιρία ώστε να απειλήσει τους φιλοξενούμενους. Οι ηττημένοι πλέον βρίσκονται στη 15η θέση με 25 βαθμούς και ακόμη δεν έχουν «καθαρίσει» με τηνΛέτσε-Ουντινέζε(32' πεν. Λούκα)Βενέτσια-ΛάτσιοΠάρμα-Μπολόνια(37' πεν. Μπονί, 79' Σοχμ)Τορίνο-Μίλαν(5' αυτ. Τιάο, 76' Γκινέιτις - 74' Ράιντερς)Ίντερ-Τζένοα(78' Μαρτίνες)Κόμο-Νάπολι(7' αυτ. Ραχμάνι, 77' Ντιαό-17'Ρασπαντόρι)Βερόνα-Φιορεντίνα(90'+5' Mπερνέντε)Έμπολι-Αταλάντα(27' Γκιασί αυτ., 33' Ρετέγκι, 43'/55' Λούκμαν, 74' Ζαπακόστα)Κάλιαρι-Γιουβέντους(12' Βλάχοβιτς)Ρόμα-Μόντσα (21:45)Αταλάντα-ΒενέτσιαΜπολόνια-ΚάλιαριΦιορεντίνα-ΛέτσεΤζένοα-ΈμπολιΓιουβέντους-ΒερόναΜίλαν-ΛάτσιοΜόντσα-ΤορίνοΝάπολι-ΊντερΡόμα-ΚόμοΟυντινέζε-Πάρμα

