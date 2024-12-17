Παναθηναϊκός: «Τρέχει» ένα… διαφορετικό σερί που τον «ανεβάζει»

Ο Παναθηναϊκός στα τελευταία τρία παιχνίδια έχει κρατήσει το μηδέν πίσω γεγονός που πιστοποιεί την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει καταλήξει σε σχηματισμό και σε πρόσωπα, με την βελτίωση των “πράσινων” να είναι εμφανής και στα δύο κομμάτια του παιχνιδιού. Οι συνεχόμενες σπουδαίες νίκες φέρνουν την υπογραφή του Πορτογάλου τεχνικού με τον οποίο οι “πράσινοι” έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σε γενικές γραμμές ο Παναθηναϊκός πείθει με την απόδοσή του και πλέον έχει ανέβει επίπεδο. Οι εκτός έδρας νίκες του τριφυλλιού δίνουν άλλον αέρα στην ομάδα με την ευχή όλων να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο και στα επόμενα παιχνίδια. Ο Ρουί Βιτόρια στα τελευταία παιχνίδια εμφανίζεται ικανοποιημένος με την εικόνα της ομάδας.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.