Αλλαγές στα βραβεία της Ευρωλίγκας

Η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε μια σειρά από αλλαγές στα βραβεία της σεζόν.

Πλέον τα περισσότερα από αυτά θα απονέμονται με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε μέχρι πέρσι, όταν συνυπολογίζονταν τα playoffs και πέρσι τα play in.

Έτσι, τα βραβεία του πρώτου σκόρερ, του καλύτερου αμυντικού, του καλύτερου προπονητή και του καλύτερου ανερχόμενου θα απονέμονται στο φινάλε της κανονικής περιόδου. Αυτό του πρώτου σκόρερ εξαρτάται αποκλειστικά από τη στατιστική και απονέμεται στον παίκτη με τον υψηλότερο μέσο όρο πόντων, αρκεί να έχει παίξει σε τουλάχιστον το 60% των αγώνων της regular season. Για τα άλλα τρία βραβεία ψηφίζουν οι προπονητές των 18 ομάδων.

Οι καλύτερη πεντάδα, η δεύτερη καλύτερη πεντάδα και ο MVP θα αναδεικνύονται επίσης στο τέλος της κανονικής περιόδου, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, με τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από τους αρχηγούς (35%), τους προπονητές (35%), τα ΜΜΕ (20%) και τους φιλάθλους (10%), όπως δηλαδή συνέβαινε μέχρι πέρσι. Ωστόσο πλέον καθιερώνεται το βραβείο του MVP των play-in και των playoffs.

Επίσης, πλέον μόνο τα παιχνίδια της κανονικής περιόδου θα υπολογίζονται για τον MVP του μήνα, συνεπώς δεδομένου ότι θα γίνουν μόνο δύο παιχνίδια τον Απρίλιο, το βραβείο του MVP Μαρτίου-Απριλίου θα είναι ενιαίο.

Οι MVP της κάθε αγωνιστικής αναδεικνύεται βάσει της αξιολόγησης από τις νικήτριες ομάδες, ενώ ο MVP του Final 4 επιλέγεται από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που είναι παρόντες στον τελικό.

