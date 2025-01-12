«Μπλόκο» του Παναθηναϊκού στο ακατάλληλο για ποδόσφαιρο δημοτικό στάδιο των Σερρών, καθώς ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Πανσερραϊκό για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με διαφορά δύο τερμάτων, χάρη στο πανέμορφο τέρμα του Τετέ στο 38’ και το εξίσου ωραίο τελείωμα του Τσέριν στο 47’, ενώ ένα λεπτό νωρίτερα είχαν δοκάρι με τον Μαξίμοβιτς.

Ωστόσο, υπολόγιζαν χωρίς τον Μπετανκόρ και τους Τσαγκαράκη-Τσέτσιλα, καθώς ο Ισπανός σέντερ φορ μείωσε για τα «λιοντάρια» στο 64ο λεπτό και πρωταγωνίστησε στη φάση που έκρινε το ματς.

Όταν κέρδισε το πέναλτι και την αποβολή του Ντραγκόφσκι σε μεταξύ τους «κοκορομαχία» πέντε λεπτά μετά, καθώς ο διαιτητής Τσαγκαράκης σε συνεργασία με τον Τσέτσιλα στο VAR, έκριναν ότι υπήρξε παράβαση, για να έρθει με αυτό τον τρόπο το τελικό 2-2 από τον ίδιο.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχασε δύο βαθμούς, έφτασε τους 36 και ανέβηκε στην δεύτερη θέση αλλά με ματς παραπάνω ενώ την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται την ΑΕΚ. Την ώρα που ο Πανσερραϊκός ανέβηκε στους 18 πόντους και φιλοξενεί την Λαμία, την επόμενη Δευτέρα (20/01).

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Πανσερραϊκός παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Γκουγκεσασβίλι στην εστία και τους Δεληγιαννίδη, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον και Φαρές τετράδα στα μετόπισθεν. Στάικος και Λιάσος ήταν οι δύο «κόφτες», ενώ Ντέλετιτς, Χατζηστραβός και Σαλαζάρ αγωνίστηκαν πίσω από τον Μπετανκόρ που επέστρεψε στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σχηματισμό 4-3-3, τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μαξ ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Με τους Αράο-Μαξίμοβιτς στον άξονα, τον Τσέριν μπροστά τους και τους Τετέ-Τζούριτσιτς στα πλευρά του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Με τον αγωνιστικό χώρο να είναι σε τραγική κατάσταση και την μπάλα να τσουλάει με χαρακτηριστική δυσκολία, έγινε σαφές ότι δεν θα παιζόταν ποδόσφαιρο… αξιώσεων.

Λόγω αυτού, μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε πρώτος την ευκαιρία να σκοράρει, με τον Γκουγκεσασβίλι να βλέπει την μπάλα να κολλάει στο λασπωμένο τερέν, αλλά ούτε ο Τσέριν, ούτε και ο Τετέ εις διπλούν, κατάφεραν να τον νικήσουν, μόλις στο 2’…

Ούτε οι «πράσινοι» αλλά ούτε και ο Πανσερραϊκός μπόρεσαν να… προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του αγωνιστικού χώρου, με την μπάλα να φτάνει σπάνια στις δύο περιοχές κατά συνέπεια.

Ένα σουτ εκτός περιοχής του Σαλαζάρ στο 12’, που μπλόκαρε ο Ντραγκόφσκι, αλλά και μια συνεργασία του Τετέ με τον Ιωαννίδη, έξι λεπτά μετά, που κατέληξε εν τέλει στην αγκαλιά του Γκουγκεσασβίλι, ήταν ό,τι… καλύτερο συνέβη στη συνέχεια.

Από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πίεσε πιο ψηλά, έκλεισε τον αντίπαλο στην περιοχή του, χωρίς όμως να φτιάξει κάποια ευκαιρία για γκολ.

Όλα αυτά, μέχρι το 38ο λεπτό, καθώς από την κεφαλιά-πάσα του Ιωαννίδη στον Τετέ, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ «έπιασε» ένα ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Γκουγκεσασβίλι, για το 0-1!

Αντιθέτως, μέχρι την ανάπαυλα, όπου η ομάδα του Ρουί Βιτόρια είχε ξεκάθαρα πλέον το πάνω χέρι, ακολούθησαν μερικές… υποψίες φάσης και η διπλή χαμένη ευκαιρία για το 0-2, στο 45’.

Όταν από σέντρα του Τετέ, ο Μαξίμοβιτς έκανε τη δυνατή κεφαλιά αλλά ο Γκουγκεσασβίλι με μια εντυπωσιακή επέμβαση στη δεξιά γωνία του έδιωξε. Μάλιστα, στην εξέλιξη της φάσης ο Σένκεφελντ σούταρε διαγώνια μέσα από την περιοχή, για να διώξει ξανά, με το κεφάλι ο τερματοφύλακας του Πανσερραϊκού!

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε… φουριόζος στην επανάληψη και κατάφερε να φτιάξει δύο σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ μέσα σε ένα λεπτό, με πανομοιότυπο τρόπο.

Αρχικά στο 47’, από τη σέντρα του Τετέ από δεξιά και την κεφαλιά του αμαρκάριστου Μαξίμοβιτς να σταματάει στο αριστερό δοκάρι του Γκουγκεσασβίλι!

Ενώ, στην αμέσως επόμενη φάση, από τη σέντρα… ακριβείας του Μαξ από αριστερά, ο Τσέριν με μονοκόμματο σουτ στο δεύτερο δοκάρι πέτυχε το 0-2!

MVP: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της επιστροφής του Πανσερραϊκού ήταν αναμφίβολα ο Χέφτε Μπετανκόρ. Με τον Ισπανό σέντερ φορ να πετυχαίνει και τα δύο τέρματα των «λιονταριών», να κερδίζει και την αποβολή-πέναλτι από τον Ντραγκόφσκι, που διαμόρφωσε εν τέλει και τα δεδομένα…

Η «σφυρίχτρα»: Βγαλμένη από… παλιές εποχές η απόφαση του Τσαγκαράκη να μετατρέψει την «κοκορομαχία» των Ντραγκόφσκι-Μπετανκόρ σε πέναλτι υπέρ του δεύτερου και αποβολή του πρώτου, μετά το θέατρο του Ισπανού! Βέβαια, μερίδιο ευθύνης στην παρωδία αυτή φέρει και ο Τσέτσιλα από το VAR που δεν τον φώναξε να επανεξετάσει την φάση. Για να μην πιάσουμε το γεγονός ότι η αναμέτρτηση διεξήχθη σε… λίμνη, όχι γήπεδο…

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Πανσερραϊκός (Χουάν Φεράντο): Γκουγκεσασβίλι, Δεληγιαννίδης, Μπέργκστρομ, Ντάβιντσον, Φαρές, Στάικος, Λιάσος (85' Πιρές), Χατζηστραβός (85' Σοφιανός), Σαλαζάρ (90'+6' Μασκανάκης), Μπετανκόρ, Ντέλετιτς (56' Τομάς).

Έμειναν στον πάγκο: Κάτσικας, Κουτσογούλας, Καρασαλίδης, Ουαγκέ, Καραμανώλης.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι. Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μαξ, Αράο, Τσέριν (87' Πελίστρι), Μαξίμοβιτς, Τετέ (75' Λοντίγκιν), Ιωαννίδης, Τζούριτσιτς (46' Νίκας).

Έμειναν στον πάγκο: Πάλμερ-Μπράουν, Κώτσιρας, Ζέκα, Μαντσίνι, Λημνιός, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Πέτρος Τσαγκαράκης (Xανίων).

Βοηθοί: Μιχαήλ Παπαδάκης, (Ηρακλείου), Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών).

4ος διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας (Πιερίας).

VAR: Κώστας Τσέτσιλας (Καστοριάς).

AVAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης).

