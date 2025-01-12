Η ΠΑΕ Άρης αναφέρεται με ανακοίνωσή στη διαιτησία του χθεσινού αγώνα και τη στάση του Ολυμπιακού αφήνοντας αιχμές για τη στάση των «ερυθρόλευκων» απέναντι στον Στεφάν Λανουά.

«Υποθέτουμε ότι μετά και την χθεσινή διαιτησία του Σουηδού Νίμπεργκ δεν θα αναθεωρήσει την στάση της και θα επιμείνει στην αντικατάστασή του», αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς και προσθέτουν:

«Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και τελικά δεν είναι ισχυρός όσο πιστεύει, απόρροια ίσως και της εικόνας του στο γήπεδο, ώστε φτάσαμε στο σημείο να διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία μέσα στο "Γ. Καραϊσκάκης"».

Η ανακοίνωση:

Την περασμένη εβδομάδα η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με επίσημη ανακοίνωση, ζήτησε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, κ. Γκαγκάτση, να προχωρήσει στην αποπομπή του κ. Λανουά από την ΚΕΔ.

Υποθέτουμε ότι μετά και την χθεσινή διαιτησία του Σουηδού Νίμπεργκ δεν θα αναθεωρήσει την στάση της και θα επιμείνει στην αντικατάστασή του.

Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και τελικά δεν είναι ισχυρός όσο πιστεύει, απόρροια ίσως και της εικόνας του στο γήπεδο, ώστε φτάσαμε στο σημείο να διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία μέσα στο "Γ. Καραϊσκάκης"»!

