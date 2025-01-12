Πανηγύρισε άνετη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα πριν ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει Μπασκόνια και Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολυμπιακός!

Χωρίς να χρειαστεί να… φορτσάρουν κόντρα σε έναν αντίπαλο που ήταν ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την άνετη νίκη με 93-72 για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 13-1 και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει μεγάλο χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν αγωνίζονται πολύ στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας.

Πλέον, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή τους στις εκτός έδρας αναμετρήσεις του με Μπασκόνια (14/1, 21:30) και Ρεάλ Μαδρίτης (16/1, 21:45) για την ερχόμενη «διαβολοβδομάδα».

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος «άγγιξε» του double-double με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ, δίνοντας και 3 ασίστ, ενώ… κέρδος για τον Ολυμπιακό αποτέλεσε και ο κεφάτος Ντόρσεϊ (14π. με 4/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 3/3 βολές και 4 ριμπ.). Στους 10 πόντους σε 20 λεπτά συμμμετοχής ο Βεζένκοφ, ενώ έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών ο 18χρονος Θοδωρής Παυλόπουλος. Από την άλλη, για την Καρδίτσα, η οποία γνώρισε την τρίτη ήττα της στις 4 πιο πρόσφατες αγωνιστικές και έπεσε στο 7-7, ξεχώρισαν Άλεν (14π) και Καμπερίδης (12π).

Το ματς:

Με Γκος, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προφυλάσσοντας τον Γουόκαπ ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στη μέση του κατά τη διάρκεια του αγών με την Μπάγερν, ενώ άφησε εκτός δωδεκάδας ως έβδομο ξένο τον Φαλ. Από την άλλη, με Χολ, Γουέλς, Λιούις, Οκόρο και Χρηστίδη ξεκίνησε το ματς η Καρδίτσα, μην έχοντας διαθέσιμο τον τραυματία Γουότσον.

Αρκετά νωθρός στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός, με την Καρδίτσα να μπαίνει δυναμικά με διαδοχικά κλεψίματα στις άμυνές της και να προηγείται με 9-4, χάρη σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Οκόρο και λέι απ του Λιούις. Ο Γκος έβαλε το πρώτο τρίποντο του Ολυμπιακού, με τον Λιούις να απαντά άμεσα για το 7-12, ενώ ο Μιλουτίνοφ σέρβιρε εξαιρετική ασίστ στον Πίτερς και ο Γκος ευστόχησε σε βολές, για το 12-12. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν για πρώτη φορά, με 14-12 και με 1:56 για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, χάρη σε καλάθι-φάουλ του Βεζένκοφ, ενώ η Καρδίτσα έμεινε για 5 αγωνιστικά λεπτά χωρίς πόντο. Ο Μιλουτίνοφ κάρφωσε για το 18-14 και ο Καμπερίδης ευστόχησε σε τρίποντο για το 18-17, πριν ο Βιλντόσα βάλει τους «ερυθρόλευκους» (οι οποίοι είχαν μόλις 1/9 τρίποντα) στο +3 (20-17) με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο διαδοχικά άστοχα σουτ του Ντόρσεϊ, ο οποίος πάντως χειροκροτήθηκε από τον κόσμο που βρέθηκε στις κερκίδες του ΣΕΦ, ενώ λίγο αργότερα έκλεψε και σκόραρε για το 24-18. Ο Λαρεντζάκης έκανε φάουλ για τρεις βολές στον Καμπερίδη και εκείνος ευστόχησε από την γραμμή μειώνοντας σε 24-21, ενώ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά στον πόντο (24-23) με βολές του Άλεν, ενώ ο Ολυμπιακός είχε μόλις 7/23 εντός πεδιάς. Σε ένα ματς αργού ρυθμού, οι «ερυθρόλευκοι» έσφιξαν την άμυνά τους και με κεφάτους Ντόρσεϊ και Μήτρου-Λονγκ έφτιαξαν σερί 12-4, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +9 (36-27), ενώ η Καρδίτσα βρήκε ξανά αντίδραση, πλησιάζοντας σε 36-31 και 38-33. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ντόρσεϊ να ευστοχεί σε τρεις βολές μετά από φάουλ που πήρε από τον Λιούις, διαμορφώνοντας το 43-34 και όντας ο πρώτος σκόρερ του ματς με 9 πόντους.

Το δεύτερο μισό του αγώνα ξεκίνησε με τον Βιλντόσα να δίνει με τρίποντο του για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στον Ολυμπιακό (48-36), ενώ σέρβιρε εντυπωσιακές ασίστ σε Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ για το 52-38, ενώ ο Λιούις ευστόχησε σε τρίποντο για το 52-41. Οι γηπεδούχοι βρήκαν ρυθμό στις επιθέσεις τους, προσφέροντας θέαμα και φτιάχνοντας τη μεγαλύτερη υπέρ τους διαφορά στο ματς (+14, 57-43), χάρη σε alley-oop συνεργασία Φουρνιέ-Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Βεζένκοφ! Φουρνιέ και Γκος ευστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα για το +20 του Ολυμπιακού (65-45), ο οποίος έχοντας «πατήσει το γκάζι» επικράτησε με επί μέρους σκορ 29-18 στην τρίτη περίοδο και βρέθηκε μπροστά με 72-52!

Έχοντας επιβάλλει πλήρως την ανωτερότητά της, η ομάδα του Μπαρτζώκα διατήρησε με άνεση τις μεγάλες υπέρ της διαφορές στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Λαρεντζάκη να σκοράρει για τρεις για το 77-53, ενώ ο Ντόρσεϊ με συνεχόμενους πόντους του έφτασε τους 14, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +27 (82-55)! Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να δίνει την ευκαιρία στον 18χρονο Θοδωρή Παυλόπουλο να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών, σκοράροντας μάλιστα και για πρώτη φορά με τρίποντο, πριν έρθει το τελικό 93-72!

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-34, 72-52, 93-72

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.