Παναθηναϊκός: Ο Φικάι ήρθε για να μείνει στην πρώτη ομάδα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό σε ένα παιχνίδι που κρύβει… κινδύνους! Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν την ένατη συνεχόμενη νίκη τους σε όλες τις διοργανώσεις και να πάνε στα ντέρμπι με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία.

Ο Ρουί Βιτόρια καλείται να αντιμετωπίσει αρκετές απουσίες αφού Μπακασέτας και Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένοι λόγω καρτών ενώ Ουναΐ και Γεντβάι θα προφυλαχτούν.

