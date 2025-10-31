Παναθηναϊκός: To σερί του Μπενίτεθ και οι σκέψεις για Βόλο

Έβγαλε επαγγελματισμό, έκανε διαχείριση και πλέον στρέφεται στα... κρίσιμα ως τη διακοπή ο Παναθηναϊκός. Έχοντας πλέον μπει για τα καλά στην εποχή, Ράφα Μπενίτεθ, οι «πράσινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα, βάζοντας ως πρώτο στόχο την ουσία μέχρι να πατηθεί το pause για τις εθνικές ομάδες.

Στο «τριφύλλι» υπάρχει ικανοποίηση από τις δυο νίκες απέναντι σε Asteras AKTOR για το πρωτάθλημα και Ατρόμητο για το Κύπελλο και μάλιστα με ανατροπή και σκοπός είναι το σερί να διευρυνθεί και στο Πανθεσσαλικό. Ο Ισπανός τεχνικός, προσπαθεί, παιχνίδι με το παιχνίδι να περάσει στους παίκτες του τη νοοτροπία του νικητή και να βοηθήσει στο να παίρνει η ομάδα τα απαραίτητα, για την ψυχολογία αποτελέσματα.

Ο 65χρονος Ίβηρας προπονητής του Παναθηναϊκού, καταστρώνει τα πλάνα του ενόψει του αυριανού (1/11) ματς στο Πανθεσσαλικό, τα οποία θα γίνουν πιο ξεκάθαρα μετά τη σημερινή προπόνηση όπου θα ανακοινώσει την αποστολή. Εκτός αυτής θα είναι και πάλι ο Ρενάτο Σάντσες, που αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς με τον Asteras AKTOR, ενώ μεταξύ άλλων, δεν υπολογίζονται οι Καλάμπρια, Μπακασέτας, Ντέσερς, Μπόκος. Δύσκολα θα είναι και ο Πελίστρι, αφού ο Ουρουγουανός, παρότι ανέβασε στροφές βγάζοντας μέρος του προγράμματος δύσκολα θα παρευρεθεί στην αυριανή αναμέτρηση. Έτσι ο Μπενίτεθ θα προχωρήσει δεδομένα σε αλλαγές, συγκριτικά με το ματς του Περιστερίου.

Πολύ σημαντικές, στα εξωαγωνιστικά, είναι και οι εξελίξεις που τρέχουν με το γήπεδο στον Βοτανικό. Αρχικά η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δημοσίευσε ένα βίντεο teaser για τις εργασίες που γίνονται στον χώρο που θα ανεγερθεί το νέο «σπίτι» του συλλόγου, την στιγμή που οι εργασίες και όλες οι διαδικασίες κυλούν με ακόμη πιο γοργούς ρυθμούς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.