Το εμπόδιο της Μονακό καλείται να ξεπεράσει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος αντιμετωπίζει (20:00, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr, Novasports 4) παίζει στο «Salle Gaston Medecin» για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι είναι στο 5-2, προέρχονται από το 99-85 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο γήπεδό τους, που τους επανέφερε στις νίκες στη διοργάνωση μετά τη βαριά με 92-75 από τη Βίρτους Μπολόνια. Ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του γνωρίζουν ότι θα πρέπει να κάνουν καλύτερη εμφάνιση, με μεγαλύτερη διάρκεια συγκριτικά με την εικόνα τους στο πρώτο ματς της διαβολοβδομάδας.

«Η Μονακό είναι μία παρόμοια ομάδα με πέρυσι. Έχει περίπου το ίδιο ρόστερ, με το οποίο έφτασε στον τελικό του Final-4 στη Euroleague. Επίσης, είδα το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Είχαν ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ειδικά ο Μάικ Τζέιμς και ο Άλφα Ντιάλο. Οπότε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ του δικού μας ρόστερ και του δικού τους. Έχουμε περίπου την ίδια στρατηγική και μοτίβα. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα χωρίς λάθη. Φυσικά θα είναι σημαντική η άμυνά μας, γιατί η Μονακό είναι μία καλή επιθετική ομάδα», ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες στο συγκεκριμένο γήπεδο με τους «πράσινους».

«Το κλειδί θα είναι η άμυνα. Γνωρίζουμε ότι κάποιες φορές παίζουμε εξαιρετικά στην άμυνα, αλλά κάποιες άλλες έχουμε πολλά προβλήματα. Πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία στην άμυνα και επίσης στην επίθεση να βρούμε τις λύσεις», επεσήμανε ο κόουτς των «πράσινων».

Κανονικά ταξίδεψε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, αλλά έκανε ατομικό την Πέμπτη και είναι αμφίβολος, ενώ ο Καλαϊτζάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Εκτός είναι Χολμς, Λεσόρ και Σαμοντούροφ.

Η Μονακό έχει 4-3 ρεκόρ και προέρχεται από μεγάλο «διπλό» στο ΣΕΦ επί του Ολυμπιακού, το οποίο συνδυάστηκε με ολοκληρωμένη εμφάνιση. Έχει νικήσει Dubai BC (103-81), Ολίμπια Μιλάνο (79-82) και Βαλένθια (90-84), όμως ηττήθηκε από Ζάλγκιρις (84-89) και Βίρτους Μπολόνια (77-73), ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έχασε με 85-77 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια. Ο Γιοάν Μακουντού, ο οποίος δεν έχει παίξει στα πρώτα επτά ματς της Ευρωλίγκας και πρόσφατα μπήκε στις προπονήσεις. Παρελθόν αποτελεί εδώ και λίγα 24ωρα ο Νικ Καλάθης, ο οποίος πλέον ανήκει στην Παρτιζάν.

