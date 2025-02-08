Παναθηναϊκός: Το πλάνο... αντίδρασης του Βιτόρια και το μεγάλο «πρέπει» για νίκη επί του Άρη

Την προετοιμασία του για την αυριανή (9/2) εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη ολοκληρώνει με πρωινή προπόνηση στο Κορωπί η αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη για ένα ματς δύσκολο με πολύ μεγάλο «πρέπει» και με τον Ρουί Βιτόρια να καταστρώνει πλάνο αντίδρασης, για τον «σκληρό» αποκλεισμό από τον θεσμό του Κυπέλλου.



Άπαντες στο «τριφύλλι» αφήνουν πίσω τους το ματς του Φαλήρου και ρίχνουν όλη τους την προσοχή στα εναπομείναντα ματς του πρωταθλήματος, αλλά και στα επικείμενα ματς με τη Βίκινγκουρ για το Conference League.

Ωστόσο, πρώτα από όλα, υπάρχει το ματς με τον Άρη στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει με μια ακόμη απουσία. Πέραν των Γεντβάι και Αράο που δεν θα βρίσκονται στην αποστολή «νοκ άουτ» θα είναι και ο Φακούντο Πελίστρι. Ο Ουρουγουανός εξτρέμ του «τριφυλλιού», υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα.



Έτσι ο Βιτόρια ετοιμάζει ενόψει «Βικελίδης» ένα σχήμα, όχι με πολλές αλλαγές, αλλά με βασικούς παίκτες. Όπως όλα δείχνουν ο Ντραγκόφσκι θα επιστρέψει στην εστία με τους Βαγιαννίδη, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς στην άμυνα και τους Τσέριν,Μαξίμοβιτς, Ουναΐ στο κέντρο, με τον Μπακασέτα να συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Στην επίθεση τα «κουκιά» είναι μετρημένα. Ο Τετέ θα είναι δεξιά, ο Τζούριτσιτς αριστερά, ενώ ο Ιωαννίδης έχει προβάδισμα για την κορυφή έναντι του Σφιντέρσκι.

