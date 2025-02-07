Θρυλικό διπλό με αδιανόητο buzzer beater Φουρνιέ στη Βαρκελώνη

Με τους Γκος, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ επέλεξε να ξεκινήσει το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας ξανά στη διάθεσή του Γουόκαπ και Βιλντόσα, ενώ οι Πάντερ, Σατοράνσκι, Πάρα, Πάρκερ και Γιουσουφά Φαλ αποτέλεσαν την αρχική πεντάδα του Τζοάν Πενιαρόγια, έχοντας εκτός δωδεκάδας του Βέσελι και Λαπροβίτολα.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Φουρνιέ να σερβίρει όμορφη ασίστ στον Βεζένκοφ και στη συνέχεια να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο τους ματς για το 2-5, με τον Πάρα να απαντά άμεσα, ισοφαρίζοντας. Ο Πάντερ έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την Μπαρτσελόνα (9-7) και ο Γιουσουφά Φαλ έκανε το 11-7, με τον Βεζένκοφ να μειώνει στον πόντο με τρίποντό του και φτάνοντας από νωρίς τους 7! Ο Παπανικολάου έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό (13-14) με 2/3 βολές μετά από φάουλ που πήρε σε προσπάθειά του για τρίποντο, ενώ ο Βεζένκοφ σκόραρε μετά από υπέροχη κυκλοφορία και ασίστ του Φαλ, για το 4/4 του εντός πεδιάς! Ο Πάντερ με καλάθι-φάουλ έκανε το 18-16, όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν το δεκάλεπτο με σερί 6-0 για το υπέρ τους 22-18, πριν ο Νούνιεθ ευστοχήσει από το κέντρο, αλλά με το καλάθι του να μην μετρά ως εκπρόθεσμο.

Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με τον υπερπολύτιμο Γκος (είχε ήδη 3 ασίστ και 4 πόντους) να ευστοχεί σε τρίποντο, για το μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού (18-25), ενώ ο Μέτου πέρασε στο παρκέ για την Μπαρτσελόνα και της έδωσε αμέσως λύσεις επιθετικά, σκοράροντας από κοντά πριν ο Μπριθουέλα μειώσει στο καλάθι (23-25) με τρίποντό του.

Ο Βεζένκοφ έφτασε με δικό του τρίποντο τους 12, διαμορφώνοντας το 23-28, ο Πάρα απάντησε για το 26-28, ενώ ο ΜακΚίσικ έκανε αντιαθλητικό φάουλ σε προσπάθεια του Άντερσον για τρεις, με την Μπαρτσελόνα να εκμεταλλεύεται την περίσταση ισοφαρίζοντας σε 30-30. Το σερί των γηπεδούχων έφτασε στο 9-2 για το 32-30, πριν ο ΜακΚίσικ κάνει ξανά «ερυθρόλευκο» το προβάδισμα (32-33) με καλάθι-φάουλ, ενώ το μπρα-ντε-φερ μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίστηκε μέχρι και την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου! Ο ΜακΚίσικ έδωσε επιθετικές λύσεις πριν ο Πίτερς κάνει το 43-45 με παλικαρίσιο καλάθι-φάουλ, ο Μέτου έγινε διψήφιος από την γραμμή των βολών, ενώ ήταν εκείνος που έδωσε το προβάδισμα στην Μπαρτσελόνα (47-45), η οποία έβαλε 29 πόντους στο δεκάλεπτο και είχε κάνει μόλις ένα λάθος, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Ο Πάρκερ ευστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, βάζοντας τους γηπεδούχους για πρώτη φορά στο +8 (53-45), ο Φουρνιέ έκλεψε και ο Γκος σκόραρε με λέι απ βάζοντας τέλος στο σερί 10-0 της Μπαρτσελόνα, ενώ ο Πάντερ ευστόχησε και εκείνος από μακριά για το έβδομο τρίποντο της ομάδας του σε 12 προσπάθειές της, κάνοντας το 56-47. Και εκεί που Ολυμπιακός έμοιαζε σαστισμένος, ανέλαβε ξανά δράση ο Βεζένκοφ, ο οποίος έβαλε 7 σερί πόντους, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από τρίποντο του Φουρνιέ, για το σερί 10-0 του Ολυμπιακού και το 56-57!

Ο Άντερσον απάντησε για το 59-57, αλλά ο «καυτός» Φουρνιέ με νέο του τρίποντο και λέι απ έκανε το 59-62, πριν ο Πάρκερ μειώσει στον πόντο με εμφατικό του κάρφωμα, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με τους «ερυθρόλευκους» στο +1 (65-66)!

Το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Μέτου να φτάνει τους 16 προσωπικούς πόντους για το 67-66, με τον Ολυμπιακό να αντιδρά με διαδοχικά μεγάλα τρίποντα από Γκος, ΜακΚίσικ και με ένα ακόμα πολύ δύσκολο floater του πρώτου, για το σερί του 8-2 και το προβάδισμά του με 74-67! Ο Μπριθουέλα μείωσε σε 70-76 έχοντας 3 /4 τρίποντα, ενώ ο Γκος συνέχισε… το βιολί του, βάζοντας ξανά τον Ολυμπιακό στο +8 (70-78)!

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 47-45, 65-66, 88-90

Τα στατιστικά του αγώνα

