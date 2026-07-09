Σημαδιακό χαρακτήρα αποκτάει για τον Παναθηναϊκό AKTOR η 8η Ιουλίου. Ο λόγος δεν είναι άλλος από ότι οι «πράσινοι»… πυροδότησαν χθες τη «βόμβα» του καλοκαιριού, με την απόκτηση του Γκέρσον Γιαμπουσέλε!



Από μόνο του, αυτό, θα ήταν αρκετό. Δεν είναι και ο μοναδικός όμως λόγος. Αντιθέτως, πριν από τρία χρόνια, ακριβώς την ίδια ημέρα, είχε ανακοινωθεί και η μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό AKTOR...

Με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εντοπίζει την… επετειακή «σύμπτωση» και να την προβάλλει, με ανάρτηση του στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.



«Ανεβάζοντας» δυο φωτογραφίες των δυο προαναφερθέντων παικτών, την ίδια ημερομηνία με τρία χρόνια διαφορά. Προκειμένου να στείλει το δικό του μήνυμα.

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