ΑΕΚ: Την Πέμπτη ανοίγει τα χαρτιά του ο Μάριος Ηλιόπουλος

Την προσεχή Πέμπτη, στις 14:00, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Ο διάδοχος του Δημήτρη Μελισσανίδη θα ανοίξει τα χαρτιά του για τα σχέδιά του και θα απαντήσει στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.



Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι ο νέος μεγαλομέτοχος της εταιρείας κ. Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει συνέντευξη Τύπου την προσεχή Πέμπτη (20/6) στις 14.00, στην αίθουσα Τύπου της OPAP Arena.Λόγω του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων στην αίθουσα, θα υπάρξει διαδικασία έκδοσης δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων.Οι ενδιαφερόμενοι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι, μπορούν να στείλουν το αίτημα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση pressoffice@aekfc.gr μέχρι την Τετάρτη (19/6) στις 17.00. Μετά από αυτό το χρονικό περιθώριο κανένα αίτημα δεν θα γίνει δεκτό.Απαντήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα σταλεί το αίτημα τους, θα λάβουν μόνο όσοι δεν θα είναι δυνατό να διαπιστευθούν.

