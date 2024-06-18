«Συμφώνησε με Ιωαννίδη η Μπολόνια, αξιώνει 25 εκατ. ο Παναθηναϊκός»

Να περάσει ο… επόμενος. Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη με διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες.

Το τελευταίο «χτύπημα», λοιπόν, ήρθε από Ιταλία μεριά, με την Μπολόνια μάλιστα όχι μόνο να θέλει τον Έλληνα διεθνή σέντερ φορ, αλλά να τα έχει ήδη βρει μαζί του, από χθες (17/06) το πρωί, για τετραετές συμβόλαιο με οψιόν για μια επιπλέον σεζόν!

Αυτό υποστηρίζει τουλάχιστον το δημοσίευμα της «Corriere dello Sport», καταγράφοντας και τις αξιώσεις του Παναθηναϊκού, που φέρονται να είναι στα 25 εκατομμύρια ευρώ…

Στο ίδιο ρεπορτάζ, δε, γίνεται αναφορά και στην πρόταση της Ίπσουιτς που απορρίφθηκε από το «τριφύλλι» πριν λίγες ημέρες, ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και ανεξάρτητα από τα απανταχού δημοσιεύματα, ο Παναθηναϊκός έχει καταστήσει σαφές σε όλους τους τόνους ότι ο 24χρονος επιθετικός δεν παραχωρείται και αναμένεται να του γίνει επέκταση συμβολαίου, με αναπροσαρμογή απολαβών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.