Παναθηναϊκός: Τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης ο Ντέσερς

Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Σίριλ Ντέσερς και κατ’ επέκταση τον Παναθηναϊκό, μετά την ολοκλήρωση του νέου κύκλου εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε.

Και αυτό γιατί ναι μεν παρά την ανησυχία που υπήρξε για πιο σοβαρή ζημιά, τα σημερινά (07/10) αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αρχική εικόνα, δηλαδή ότι υπάρχει κάκωση στην ποδοκνημική.

Ωστόσο, ακόμα και έτσι ο Νιγηριανός σέντερ φορ των «πράσινων» θα αναγκαστεί να μείνει τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης!

Καθώς η ευαισθησία στο σημείο και το ιστορικό του Ντέσερς, οδηγούν σε μια πιο προσεκτική αντιμετώπιση της αποθεραπείας του. Κάτι που σημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος από τον συνηθισμένο και ένα διαφορετικό πλάνο διαχείρισης…

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος επιθετικός είχε μια πολύ άσχημη σύγκρουση με τον Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι, στην τελευταία φάση της προπόνησης που είχε γίνει επί ελβετικού εδάφους, την επόμενη του 1-4 του Παναθηναϊκού με τη Γιούνγκ Μπόις.

Όταν επιχείρησε να μπει στην προπόνηση λίγες ημέρες μετά, αισθάνθηκε έντονο πόνο, με αποτέλεσμα έκτοτε να μην τεθεί ξανά στην διάθεση του Χρήστου Κόντη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, ο Ντέσερς δεδομένα θα λείψει από τις αναμετρήσεις του «τριφυλλιού» με Άρη, Φέγενορντ, Asteras Aktor, Βόλο , Aτρόμητο και Μάλμε, ενώ στις 9 Νοέμβρη είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

