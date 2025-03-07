Παναθηναϊκός: Τι κάνει με Ιταλικές ομάδες εκτός έδρας

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σπουδαία νίκη με 3-2 κόντρα στη Φιορεντίνα, αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Φλωρεντία σε μια εβδομάδα. Οι «ευρωπαϊκές» βραδιές είναι πάντα διαφορετικές. Σε όποια κατάσταση και αν είναι βρίσκονται οι «πράσινοι», αποτελούν φόβητρο για όλη την Ευρώπη. Πλέον, όλοι αναπνέουν για τη ρεβάνς στην Ιταλία. Η προϊστορία δεν είναι τόσο θετική για το «τριφύλλι», ωστόσο τα μεγαθήρια που αντιμετώπισε στο παρελθόν, δεν έχουν καμία σχέση με τους «βιόλα».

