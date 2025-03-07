Λογαριασμός
Το γκολ του Σφιντέρσκι υποψήφιο για καλύτερο της πρώτης ημέρας των «16» του Conference League

To φανταστικό πλασέ του Κάρολ Σφιντέρσκι απέναντι στη Φιορεντίνα βρίσκεται στις υποψηφιότητες για το καλύτερο γκολ της πρώτης βραδιάς των «16»

O Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Conference League, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Φιορεντίνα επικράτησε 3-2 και πάει στη ρεβάνς του «Αρτέμιο Φράνκι» σε μια εβδομάδα προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Το highlight της βραδιάς, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από το φανταστικό γκολ που πέτυχε, μόλις στο 5ο λεπτό, ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ανοίγοντας το σκορ απέναντι στους «Βιόλα» με θαυμάσιο πλασέ, πριν ακολουθήσει ο «καταιγισμός» των τριών τερμάτων σε τέσσερα λεπτά, αλλά και το καθοριστικό γκολ του Τετέ στο δεύτερο μέρος που χάρισε τη νίκη στο «τριφύλλι».

Μάλιστα το τέρμα του Πολωνού στράικερ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στα υποψήφια για το καλύτερο της πρώτης φάσης των «16» του Conference League, μαζί με εκείνo του Σαράιβα, της Γκιμαράες κόντρα στην Μπέτις, του Ρις Τζέιμς της Τσέλσι κόντρα στην Κοπεγχάγη, αλλά και του Πουλουλού της Γιαγκελόνια κόντρα στη Σερκλ Μπριζ.

