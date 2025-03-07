Λογαριασμός
Η Γιουνάιτεντ «ενώθηκε» στο ΟΑΚΑ μετά το Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

Την ευκαιρία να τα ξαναπούν μετά από καιρό είχαν οι Πελίστρι και Ντε Χέα στο ΟΑΚΑ και μετέφεραν άνεμο από… Μάντσεστερ στο Παναθηναϊκός – Φιορεντίνα

Ντε Χέα

Λίγη ώρα μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φιορεντίνα με το τελικό 3-2 στο ΟΑΚΑ, δυο πρώην «κόκκινοι διάβολοι» συναντήθηκαν, τα είπαν και έβγαλαν και την αναμνηστική φωτογραφία για να θυμούνται τη συνύπαρξή τους στην Αθήνα.

Ο Πελίστρι είχε μείνει εκτός αποστολής των «πράσινων», ο Ντε Χέα ήταν στον πάγκο των «βιόλα» και άφησε τον Τερατσιάνο να παίξει, ωστόσο, οι δυο τους χάρηκαν που βρήκαν χρόνο να τα πουν αρκετό καιρό μετά την κοινή τους παρουσία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Άλλωστε, ο Ισπανός πορτιέρε είχε αποχωρήσει από εκεί από το 2023.

