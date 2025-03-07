Λίγη ώρα μετά την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φιορεντίνα με το τελικό 3-2 στο ΟΑΚΑ, δυο πρώην «κόκκινοι διάβολοι» συναντήθηκαν, τα είπαν και έβγαλαν και την αναμνηστική φωτογραφία για να θυμούνται τη συνύπαρξή τους στην Αθήνα.

Ο Πελίστρι είχε μείνει εκτός αποστολής των «πράσινων», ο Ντε Χέα ήταν στον πάγκο των «βιόλα» και άφησε τον Τερατσιάνο να παίξει, ωστόσο, οι δυο τους χάρηκαν που βρήκαν χρόνο να τα πουν αρκετό καιρό μετά την κοινή τους παρουσία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Άλλωστε, ο Ισπανός πορτιέρε είχε αποχωρήσει από εκεί από το 2023.

🚨📸 - Facundo Pellistri & David De Gea reunited after their game today.❤️🤝 pic.twitter.com/FLzFzz7tUm — 𝗔𝗺𝗼𝗿𝗶𝗺’𝘀 𝗥𝗲𝗱𝘀 ✍🏼🇵🇹 (@AmorimBalll_) March 6, 2025

