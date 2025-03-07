Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει κάνει άνω – κάτω την Τουρκία με τα καμώματά του, τη συμπεριφορά του, τις ατάκες του, τις κατηγορίες περί ρατσισμού που αντιμετωπίζει και τώρα έκανε τα δικά του και απέναντι στους δημοσιογράφους.

Λίγο μετά την ήττα (3-1) της Φενέρ από τη Ρέιντζερς για τους «16» του Europa League, ο Πορτογάλος τεχνικός μάλλον… βαρέθηκε από τα δευτερόλεπτα που μιλούσε ο ρεπόρτερ απέναντί του, με αποτέλεσμα να κάνει ότι τον πήρε ο ύπνος!

😴💤 José Mourinho didn’t like that long question 😁 @BeanymanSports 🎥 pic.twitter.com/YSGuy4xDqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2025

