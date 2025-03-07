Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ασταμάτητα σόου από Μουρίνιο: Έκανε ότι τον πήρε ο ύπνος σε ερώτηση δημοσιογράφου - Δείτε βίντεο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν άντεξε την μακροσκελή ερώτηση που προσπάθησε να του απευθύνει ένας ρεπόρτερ λίγο μετά την ήττα (3-1) της Φενέρμπαχτσε από τη Ρέιντζερς

Ζοσέ Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει κάνει άνω – κάτω την Τουρκία με τα καμώματά του, τη συμπεριφορά του, τις ατάκες του, τις κατηγορίες περί ρατσισμού που αντιμετωπίζει και τώρα έκανε τα δικά του και απέναντι στους δημοσιογράφους.

Λίγο μετά την ήττα (3-1) της Φενέρ από τη Ρέιντζερς για τους «16» του Europa League, ο Πορτογάλος τεχνικός μάλλον… βαρέθηκε από τα δευτερόλεπτα που μιλούσε ο ρεπόρτερ απέναντί του, με αποτέλεσμα να κάνει ότι τον πήρε ο ύπνος!

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζοσέ Μουρίνιο Europa League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark