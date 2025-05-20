Παναθηναϊκός: Τέλος και ο Αράο

Τίτλοι τέλους και για τον Γουίλιαν Αράο στον Παναθηναϊκό.



Σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επισημοποίηση των αποχωρήσεων του Ρούμπεν Πέρεθ και του Μπαρτ Σένκφελντ, η «πράσινη» ΠΑΕ, ανακοίνωσε την αποχώρηση του πολύπειρου Βραζιλιάνου χαφ, με ένα ευχαριστήριο ποστάρισμα στα social media.

O Aράο φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι του 2023, καταγράφοντας έκτοτε 84 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ σκόραρε τέσσερα τέρματα, μοίρασε ισάριθμες ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας τη σεζόν 2023/24.

«Τις καλύτερες ευχές μας στον νέου σταθμό της καριέρας σου. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στον Παναθηναϊκό», αναφέρει η ανακοίνωση του Τριφυλλιού στα social media για τον Βραζιλιάνο μέσο.

