Επίσημο: Ανανέωσε με Ντάνι Γκαρθία ο Ολυμπιακός

Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία

Γκαρσία

Παραμένει και επισήμως στον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ισπανό μέσο, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Το συμβόλαιο του 34χρονου άσου είναι διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στους 94,6.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός ποδόσφαιρο
