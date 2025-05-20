Επίσημο: Ανανέωσε με Ντάνι Γκαρθία ο Ολυμπιακός

Παραμένει και επισήμως στον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ισπανό μέσο, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Το συμβόλαιο του 34χρονου άσου είναι διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στους 94,6.

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ντάνι Γκαρθία! / Dani García stays in the red & white family!



Ο Ισπανός μέσος δήλωσε μετά την ανανέωση του συμβολαίου του: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ήταν μία απίστευτη χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε και… pic.twitter.com/Yri1iay8tU — Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 20, 2025

