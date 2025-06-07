Παναθηναϊκός: «Ταχεία ανάρρωση στον Φαλ»

Σε μια ιπποτική κίνηση προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι «πράσινοι» ευχήθηκαν μέσα από τα social media ταχεία ανάρρωση στον Μουσταφά Φαλ, ο οποίος υπέστη πολύ σοβαρό τραυματισμό στο ΟΑΚΑ στο Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εύχεται ταχεία ανάρρωση στον αθλητή του Ολυμπιακού, Μουστάφα Φαλ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του χθεσινού τρίτου τελικού του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL», έγραψε το «τριφύλλι».

Υπενθυμίζεται πως ο κόσμος χειροκρότησε τον Φαλ κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του από το παρκέ.

