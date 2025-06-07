Λογαριασμός
«Επιτέθηκε σε διαιτητή»: Καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Κέντρικ Ναν

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την καταγγελία κατά του Χέντρικ Ναν - Δείτε το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι «ερυθρόλευκοι»

Σε καταγγελία κατά του Κέντρικ Ναν προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που έκανε λόγο για επίθεση του Αμερικανού γκαρντ του Παναθηναϊκού προς έναν εκ των διαιτητών του χθεσινού Game 3 για τους τελικούς των playoffs της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κατέθεσε καταγγελία εναντίον του αθλητή Κέντρικ Ναν γιατί κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού της GBL επιτέθηκε και προσπάθησε να χτυπήσει τον διαιτητή κ. Γιώργο Θεωνά.

Το βίντεο του αγώνα και οι φωτογραφίες που ακολουθούν αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία και κατατέθηκαν στον αθλητικό δικαστή.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός μπάσκετ Κέντρικ Ναν
