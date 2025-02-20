Παναθηναϊκός: Τα “όπλα” του για την ανατροπή ενόψει Βίκινγκουρ

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει ποικιλία στον τρόπο που σκοράρει, με ορισμένες μεθόδους να είναι συχνότερες από άλλες. Συγκεκριμένα, η πιο συχνή πηγή τερμάτων είναι τα πέναλτι. Καθώς στους τρεις από τους έξι πιο πρόσφατους αγώνες των “πράσινων”, η ομάδα βρήκε δίχτυα από την άσπρη βούλα. Έπειτα, είναι οι ομαδικές προσπάθειες (2), ενώ το κάθετο ποδόσφαιρο είναι η τρίτη πιο συχνή μέθοδος. Επίσης, λιγότερο συχνά ο Παναθηναϊκός σκοράρει από στημένες φάσεις, μακρινά σουτ και μετά από λάθη των αντιπάλων του.

