Παναθηναϊκός: Τα καταφέρνει πάντα όταν προηγείται

Από το 2022 όπου γύρισε στην Ευρώπη και τα προκριματικά, ο Παναθηναϊκός έπαιξε τρεις φορές σε ρεβάνς, έχοντας υπέρ του σκορ από την πρώτη αναμέτρηση. Μάλιστα, και τις τρεις αυτές φορές στο τέλος προκρίθηκε.

Δύο φορές το 2023 και μία το 2024, οι “πράσινοι” εκμεταλλεύτηκαν το υπέρ τους σκορ από τον πρώτο αγώνα και πήραν πρόκριση. Το 2023 συνέβη κόντρα στην Μαρσέιγ (1-0, 2-1 και πρόκριση στα πέναλτι) και την Ντνίπρο (1-3, 2-2). Ενώ το 2024 τα κατάφερε κόντρα στην Μπότεφ Πλόβντιβ (2-1, 0-4).

