Στην καρδιά της δράσης των ημιτελικών με τον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Οι 4 μονομάχοι ετοιμάζονται για τις πρώτες αναμετρήσεις με φόντο το φετινό Κύπελλο και ο bwinΣΠΟΡ FM σας βάζει στην καρδιά της δράσης των ημιτελικών.

Δεσπόζει το μεγάλο ματς της Τετάρτης (14/02), με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για όλα τα τελευταία νέα και στις 19:30 ακριβώς, ζήστε φάση προς φάση την μάχη της Τούμπας, ανάμεσα στον «δικέφαλο» του βορρά και το «τριφύλλι»!

Στον ρυθμό των αγώνων Κυπέλλου μπαίνουμε από την Τρίτη (13/02), με τον Παναιτωλικό να υποδέχεται στο Αγρίνιο τον Άρη στις 19:30 και τις δύο ομάδες να ψάχνουν το αποτέλεσμα, που θα τις βάλει στη θέση του φαβορί ενόψει της ρεβάνς.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο στο στούντιο, με τον απόηχο των παιχνιδιών, σχόλια, ρεπορτάζ και όπως πάντα ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Όλα αυτά, εδώ! Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



