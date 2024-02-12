Λογαριασμός
Έπεσε από την καρέκλα ο Τσιτσιπάς ενώ παρακολουθούσε τον αγώνα της αγαπημένης του Μπαντόσα - Δείτε βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μια άτυχη στιγμή 

Τσιτσιπάς

Μια ατυχία είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα της Πάουλα Μπαντόζα με την Άσλιν Κρούγκερ σε τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Τσιτσιπάς καθόταν στο box της Μπαντόζα, δίπλα στη μητέρα της συντρόφου του και –μη μπορώντας να βολευτεί στην καρέκλα του– έπεσε, κάνοντας όσους ήταν δίπλα του να γελάσουν.

Πηγή: skai.gr

