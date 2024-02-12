Μια ατυχία είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς παρακολουθούσε τον αγώνα της Πάουλα Μπαντόζα με την Άσλιν Κρούγκερ σε τουρνουά στην Ντόχα.

Ο Τσιτσιπάς καθόταν στο box της Μπαντόζα, δίπλα στη μητέρα της συντρόφου του και –μη μπορώντας να βολευτεί στην καρέκλα του– έπεσε, κάνοντας όσους ήταν δίπλα του να γελάσουν.

So into it he fell of his chair 😭😭😭😭pic.twitter.com/QFNeK5NJfq https://t.co/352YozuM29 — Martin (@PojdBase) February 11, 2024

