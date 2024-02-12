Τον Ολλανδό Άλαρντ Λίντχουτ όρισε η ΚΕΔ στον πρώτο ημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, που θα γίνει την Τετάρτη στην Τούμπα (19:30).



Ο 36χρονος ρέφερι ήταν στις 21 Σεπτεμβρίου του 2023 στο Ολυμπιακός-Φράιμπουργκ (2-3) για τους ομίλους του Europa League, ενώ στις 25 Μαρτίου 2021 ήταν στο Ελλάδα-Κύπρος 0-0 για τα προκριματικά του Euro σε επίπεδο Ελπίδων.

Φέτος έχει διευθύνει επίσης το Μπάτσκα Τόπολα-Γουέστ Χαμ 0-1 για το Europa League, το Σπάρτακ Τρνάβα-Νόρτζελαντ 2-0 για το Conference League και μεταξύ άλλων στην Ολλανδία το Σούπερ Καπ Φέγενορντ-Αϊντχόφεν 0-1 και το ντέρμπι Άγιαξ-Άλκμααρ 1-2.



Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ροζιέρ και Πάτρικ, τέταρτος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ στο VAR θα είναι ο Ολλανδός Έρβιν Μπλανκ με βοηθό τον Βασίλη Νικολακάκη.



Στο Παναιτωλικός-Άρης που θα γίνει την Τρίτη (19:30) διαιτητής θα είναι ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Μεϊντάνα, τέταρτο τον Ανδρέα Γκάμαρη, ενώ στο VAR θα είναι ο Τάσος Παπαπέτρου με βοηθό τον Ιορδάνη Απτόσογλου.

