Παναθηναϊκός: Τα διλήμματα του Αλόνσο ενόψει ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός έχει δύο ακόμη προπονήσεις πριν το δύσκολο όσο και σημαντικό ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο (18:00) και σε αυτές ο Ντιέγκο Αλόνσο θα αποφασίσει για την ενδεκάδα.



Ο Ουρουγουανός προπονητής έχει αρκετά διλήμματα για αρκετές θέσεις της ενδεκάδας. Κατ’ αρχάς ο Ντραγκόφσκι ξεπέρασε τον τραυματισμό του, αλλά είναι πιθανό ο Λοντίγκιν να διατηρήσει τη θέση του κάτω από την εστία των «πράσινων».

Για την άμυνα, οιθεωρούνται σίγουροι, ωστόσο οπου έλειψε λόγω υποχρεώσεων με την εθνική του ομάδα μπορεί να πάρει ανάσες για να παίξει στη θέση του οΣτο κέντρο είναι άγνωστο αν θα δοκιμαστεί από την αρχή σχήμα με, που αμφότεροι προέρχονται από εξαιρετικές εμφανίσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Οείναι σίγουρος και εφόσον δεν επιλεγούν και τα δύο «δεκάρια», τότε ομοιάζει να έχει προβάδισμα έναντι τουΌσο για τις θέσεις μπροστά, οείναι σίγουρος, με τονεπικρατέστερο για την άλλη θέση στα άκρα (καθώς ο Πελίστρι έλειψε για την εθνική του ομάδα), ενώ οέχει ένα προβάδισμα αντί τουγια τη θέση του σέντερ φορ.Υπενθυμίζεται πως εκτός μάχης είναι οι Ιωαννίδης και Μαξ, ενώ ακολουθεί την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι με την Τσέλσι στο ΟΑΚΑ για το Conference League.

