ΑΕΚ: Αυτοί έχουν προβάδισμα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ (20:30) στην OPAP Arena βρίσκεται στην κορύφωσή της και ο Ματίας Αλμέιδα καταλήγει σιγά-σιγά στην ενδεκάδα που θα παρατάξει.



Ο Ορμπελίν Πινέδα που επέστρεψε από το Μεξικό θα προπονηθεί σήμερα με την ομάδα και παρά την ταλαιπωρία του υπερατλαντικού ταξιδιού δύσκολα θα μείνει εκτός σχήματος. Το πιθανότερο είναι να επιλεγεί για τη θέση πίσω από τον φορ, με τους Σιμάνσκι και Περέιρα να συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών χαφ πίσω του.

Σε ό,τι αφορά στα μετόπισθεν, οθα είναι κάτω από τα δοκάρια, οσε θέση δεξιού και οαριστερού μπακ, ενώ φαβορί για τον παρτενέρ τουστο κέντρο άμυνας είναι ο. Κι αυτό γιατί ο Κάλενς θα επέστρεφε τα ξημερώματα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Περού και ούτε και σήμερα θα μπορέσει να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.Όσο για την γραμμή κρούσης, οκαι οθα είναι εκτός απροόπτου στα δύο άκρα, με τονστην κορυφή της επίθεσης. Ο Πιερό, που γύρισε χθες από την Αϊτή και πήγε κατευθείαν για προπόνηση, θα μείνει λογικά στον πάγκο. Στην αποστολή αναμένεται να βρίσκονται οι Μαρσιάλ και Λαμέλα, αλλά το πιθανότερο είναι να έρθουν στο ματς κάποια στιγμή από τον πάγκο.

