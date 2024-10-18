ΑΕΚ: Αυτοί έχουν προβάδισμα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία της ΑΕΚ για το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ (20:30) στην OPAP Arena βρίσκεται στην κορύφωσή της και ο Ματίας Αλμέιδα καταλήγει σιγά-σιγά στην ενδεκάδα που θα παρατάξει.
Ο Ορμπελίν Πινέδα που επέστρεψε από το Μεξικό θα προπονηθεί σήμερα με την ομάδα και παρά την ταλαιπωρία του υπερατλαντικού ταξιδιού δύσκολα θα μείνει εκτός σχήματος. Το πιθανότερο είναι να επιλεγεί για τη θέση πίσω από τον φορ, με τους Σιμάνσκι και Περέιρα να συνθέτουν το δίδυμο των κεντρικών χαφ πίσω του.
Σε ό,τι αφορά στα μετόπισθεν, ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Ρότα σε θέση δεξιού και ο Πήλιος αριστερού μπακ, ενώ φαβορί για τον παρτενέρ του Βίντα στο κέντρο άμυνας είναι ο Μουκουντί. Κι αυτό γιατί ο Κάλενς θα επέστρεφε τα ξημερώματα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Περού και ούτε και σήμερα θα μπορέσει να προπονηθεί με τους συμπαίκτες του.
Όσο για την γραμμή κρούσης, ο Ελίασον και ο Κοϊτά θα είναι εκτός απροόπτου στα δύο άκρα, με τον Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πιερό, που γύρισε χθες από την Αϊτή και πήγε κατευθείαν για προπόνηση, θα μείνει λογικά στον πάγκο. Στην αποστολή αναμένεται να βρίσκονται οι Μαρσιάλ και Λαμέλα, αλλά το πιθανότερο είναι να έρθουν στο ματς κάποια στιγμή από τον πάγκο.
