Με 4/4 στο Nations League, η Εθνική μας ομάδα ονειρεύεται την άνοδο στη League A και συγχρόνως τη μεγάλη επιστροφή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η Ελλάδα μπορεί εξασφαλίζοντας την πρωτιά μπροστά από Αγγλία, Ιρλανδία και Φινλανδία να σφραγίσει το εισιτήριο για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ενώ με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της και μπορεί να έχει πιο ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του θεσμού.

Κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο πριν το τουρνουά των 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η σελίδα Football Meets Data έβαλε κάτω τα δεδομένα και προέβλεψε τις χώρες που θα εκπροσωπηθούν στο Μουντιάλ του ’26, παρουσιάζοντας και πώς θα διαμορφώνονταν τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας εάν χρησιμοποιούνταν οι τωρινοί συντελεστές στη βαθμολογία της FIFA.

Στο τέταρτο γκρουπ λοιπόν, εντοπίζεται η χώρα μας, με τη Γαλανόλευκη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει στην τελική φάση μέσω των playoffs μαζί με Τουρκία, Ουγγαρία και Σερβία από την Ευρώπη.

This is how the seeding pots for the 2026 World Cup would look like if teams who we project to qualify are ranked based on current (Oct 2024) FIFA pts.



Top 2 teams in each group + 8 best third-placed teams qualify to the knockout phase (Round of 32). pic.twitter.com/IGQki8n62v — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 17, 2024

