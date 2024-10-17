Λογαριασμός
Οι αριθμοί στέλνουν την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ευοίωνες δείχνουν οι προβλέψεις για την επιστροφή της Ελλάδας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data

Εθνική Ελλάδας

Με 4/4 στο Nations League, η Εθνική μας ομάδα ονειρεύεται την άνοδο στη League A και συγχρόνως τη μεγάλη επιστροφή σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2014.

Η Ελλάδα μπορεί εξασφαλίζοντας την πρωτιά μπροστά από Αγγλία, Ιρλανδία και Φινλανδία να σφραγίσει το εισιτήριο για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ενώ με τις εξαιρετικές της εμφανίσεις έχει βελτιώσει τη βαθμολογία της και μπορεί να έχει πιο ευνοϊκή κλήρωση για τα προκριματικά του θεσμού.

Κάτι περισσότερο από 1,5 χρόνο πριν το τουρνουά των 48 ομάδων σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η σελίδα Football Meets Data έβαλε κάτω τα δεδομένα και προέβλεψε τις χώρες που θα εκπροσωπηθούν στο Μουντιάλ του ’26, παρουσιάζοντας και πώς θα διαμορφώνονταν τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας εάν χρησιμοποιούνταν οι τωρινοί συντελεστές στη βαθμολογία της FIFA.

Στο τέταρτο γκρουπ λοιπόν, εντοπίζεται η χώρα μας, με τη Γαλανόλευκη να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να φτάσει στην τελική φάση μέσω των playoffs μαζί με Τουρκία, Ουγγαρία και Σερβία από την Ευρώπη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Εθνική Ελλάδας ποδόσφαιρο Μουντιάλ
