Τη… ζόρικη πρόκριση στα προημιτελικά του European Open της Αμβέρσας πήρε το βράδυ της Πέμπτης (17/10) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ κόντρα στον εξαιρετικά μαχητικό, Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ, επικρατώντας τελικώς με 2-1 σετ (7-6, 4-6, 7-5).

Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 2 ώρες και 22 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του 25χρονου Βραζιλιάνου, Νο. 80 της παγκόσμιας κατάταξης, επιστρέφοντας έτσι στις νίκες μετά το παιχνίδι του κόντρα στον Μεντβέντεφ στους «16» του Shanghai Masters.

Πλέον, ο Στέφανος επικεντρώνεται στο αυριανό (18/10) παιχνίδι με αντίπαλο τον Τσέχο, Γίρι Λεχέτσκα (Νο. 33), με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το πρώτο σετ του αγώνα, με τους δύο τενίστες να διατηρούν με χαρακτηριστική άνεση το σερβίς τους, την ώρα όπου οι άμυνες αμφότερων είχαν πάει… περίπατο! Χαρακτηριστικό είναι πως σε όλο το πρώτο σετ δεν υπήρξε break point (!), με τα δέκα από τα δώδεκα γκέιμ να κρίνονται στους πέντε πόντους (40-15)! Με «όπλο» το εξαιρετικό του σερβίς (9 άσους), αλλά και τους winner (14), ο Σέιμποθ Γουάιλντ κατάφερε να κοντράρει τον Στέφανο Τσιτσιπά καθ' όλη τη διάρκεια του σέρβις, με τον Έλληνα τενίστα να «μιλά» στο τάι μπρέικ, εκεί όπου με ψυχραιμία και καλά χτυπήματα, κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-6 (7-5).

Ακριβώς ίδιο ήταν το σκηνικό και στο δεύτερο σετ με τον Σέιμποθ Γουάιλντ και τον Στέφανο να «ανταλλάσσουν» χτυπήματα στα πρώτα έξι γκέιμ (3-3). Κάπου εκεί, ο 26χρονος Έλληνας τενίστας δέχθηκε μπρέικ στο σέρβις του (4-3), με τον Βραζιλιάνο, μάλιστα, να κάνει το 5-3 στη συνέχεια με love game. Ο Τσιτσιπάς απάντησε με το ίδιο «νόμισμα» (5-4), ωστόσο, δεν μπόρεσε να κάνει να ισοφαρίσει στα μπρέικ και να δώσει συνέχεια στο σετ, το οποίο και έχασε με σκορ 6-4.

Αρκετά κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, με τον Στέφανο Τσιτσιπά να δυσκολεύεται αρκετά να «σπάσει» το σερβίς του Σέιμποθ Γουάιλντ, με τους δύο τενίστες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι το 5-5. Στο επόμενο γκέιμ, όπου σέρβιρε ο Στέφανος, λίγο έλειψε να δεχθεί μπρέικ, όμως το «έσωσε», κάνοντας το 6-5. Με την ασφάλεια του τάι μπρέικ, ο Έλληνας τενίστας πίεσε τον αντίπαλό του στο σέρβις, φτάνοντας στο πολυπόθητο μπρέικ και τη νίκη με σκορ 7-5 σετ.

