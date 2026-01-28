Λογαριασμός
Super League: Δεν τίθεται προς το παρόν θέμα αναβολής της αγωνιστικής

Η διοργανώτρια αρχή δεν έχει καταθέσει αίτημα αναβολής της 19ης «στροφής» του πρωταθλήματος, κι ενώ το ποδόσφαιρο πενθεί τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ

Το καλεντάρι της Stoiximan Super League θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά και για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, παρά και τα όσα τραγικά συνέβησαν στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης.

Η διοργανώτρια αρχή δεν έχει καταθέσει αίτημα αναβολής της 19ης «στροφής» τη στιγμή που το ποδόσφαιρο πενθεί τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία, στη διαδρομή προς τη Γαλλία ώστε να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου απέναντι στη Λιόν.

Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που θα συμβεί θα είναι να φορούν μαύρα περιβραχιόνια οι ποδοσφαιριστές των ομάδων σε ένδειξη πένθους, ενώ, ενδέχεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των αναμετρήσεων του προγράμματος.

TAGS: ΠΑΟΚ Super League
