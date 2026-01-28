Super League: Δεν τίθεται προς το παρόν θέμα αναβολής της αγωνιστικής

Το καλεντάρι της Stoiximan Super League θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά και για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, παρά και τα όσα τραγικά συνέβησαν στη Ρουμανία, το μεσημέρι της Τρίτης.

Η διοργανώτρια αρχή δεν έχει καταθέσει αίτημα αναβολής της 19ης «στροφής» τη στιγμή που το ποδόσφαιρο πενθεί τους 7 αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία, στη διαδρομή προς τη Γαλλία ώστε να στηρίξουν την ομάδα του Λουτσέσκου απέναντι στη Λιόν.

Κατά πάσα πιθανότητα αυτό που θα συμβεί θα είναι να φορούν μαύρα περιβραχιόνια οι ποδοσφαιριστές των ομάδων σε ένδειξη πένθους, ενώ, ενδέχεται να τηρηθεί και ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη όλων των αναμετρήσεων του προγράμματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.