Το «απαγορευμένο» ανάποδο άλμα του Ιλία Μαλίνιν που του χάρισε το χρυσό στους Ολυμπιακούς του Μιλάνου - Βίντεο

Ο 21χρονος, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, παρουσίασε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα, που έκανε τις καρδιές του θεατών να χτυπούν δυνατά

Ιλία Μαλίνιν

Ο 21χρονος Αμερικανός αθλητής του καλλιτεχνικού πατινάζ Ιλία Μαλίνιν κέρδισε χθες το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου, μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση, που έκανε τις καρδιές του θεατών να χτυπούν δυνατά. 

Ιλία Μαλίνιν

Ο 21χρονος δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, γνωστός στους θαυμαστές του αγωνίσματος ως "Quad God" (Θεός των τετραπλών αλμάτων), εκτέλεσε άψογα ένα απαγορευμένο από το 1977 ανάποδο άλμα, γνωστό ως backflip, το οποίο θεωρείται επικίνδυνο και αντίθετο με τον βασικό κανόνα προσγείωσης στο ένα πόδι.

Με αυτή την εμφάνιση, ο Μαλίνιν έγινε μόλις ο τρίτος αθλητής στην ιστορία που εκτέλεσε backflip σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και ο πρώτος που το κατάφερε νόμιμα έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια.

ιλια μαλινιν

Το ανάποδο άλμα εμφανίστηκε νόμιμα για πρώτη και μοναδική φορά στους Αγώνες του 1976 από τον Αμερικανό Τέρι Κουμπίτσα και στη συνέχεια απαγορεύτηκε από την Διεθνή Ένωση Πάγου.

Το 1998,  η Γαλλίδα Surya Bonaly το εκτέλεσε στο ελεύθερο πρόγραμμά της γνωρίζοντας ότι θα τιμωρηθεί βαθμολογικά, σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία ενώ η απαγόρευση έχει αρθεί από το 2024.

